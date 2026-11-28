Boulanger propose un pack Google Pixel 11 Pro XL 256 Go avec enceinte Bang & Olufsen Beosound Explore à 999 euros. Analyse de l'offre et du test du smartphone.

Boulanger commercialise un pack promotionnel associant le smartphone Google Pixel 11 Pro XL 256 Go et l'enceinte nomade Bang & Olufsen Beosound Explore pour un tarif de 999 euros. Cette offre Black Friday vise les utilisateurs souhaitant acquérir un grand format et bénéficier d'un accessoire audio compatible. Le prix de référence total de ces deux produits séparément s'élève à 1 599 euros. Cette réduction de 600 euros constitue l'attrait principal de la proposition actuellement disponible dans les magasins.

Composition du pack et prix des produits

Le Google Pixel 11 Pro XL est le modèle haut de gamme non pliant de la gamme Pro lancée en août. La version 256 Go en Noir Volcanique était initialement vendue 1 399 euros. Dans ce pack, Boulanger inclut également l'enceinte Beosound Explore, qui est vendue seule au prix de 185 euros. Le téléphone seul affichait un prix de 1 199 euros le 28 novembre chez Boulanger, avant une offre de remboursement de 200 euros par Google. Le Pixel 11 Pro plus compact est quant à lui proposé à 899 euros, contre 799 euros avec le remboursement. Le tarif de 999 euros pour le pack reste compétitif comparé au prix initialement affiché pour le téléphone seul.

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Qualités photographiques et autonomie du smartphone

Le Pixel 11 Pro XL dispose d'un capteur 5x de 48 Mpx permettant de cadrer des détails sans recadrage. Sa dalle OLED LTPO de 6,8 pouces offre une lisibilité parfaite en plein soleil selon notre test. L'appareil photo associe un grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 48 Mpx, un téléobjectif et une caméra frontale de 42 Mpx. Les créateurs apprécient le téléprompteur intégré et la dictée vocale Rambler en français. L'autonomie convient à une journée calme mais diminue rapidement lors de l'utilisation intensive.

Caractéristiques et utilisation de l'enceinte B&O

La Beosound Explore date de 2021 et dispose de deux haut-parleurs de 30 W. Elle est certifiée IP67 et possède un boîtier en aluminium avec un mousqueton. L'autonomie annoncée atteint 27 heures et le son 360 degrés convient aux pique-niques. Son prix de vente isolé de 185 euros la rend pertinente dans ce bundle. L'enceinte complète l'expérience d'écoute en extérieur sans nécessiter d'achat supplémentaire pour les usages nomades.

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Performance gaming et fonctions IA limitées

La puce Tensor G6 du Pixel 11 Pro XL montre des limites en jeu vidéo. La fréquence d'images oscille entre 18 et 58 images par seconde sur Neverness to Everness selon notre test. Le score attribué au Pixel 11 Pro XL est de 7/10, inférieur au 8/10 du modèle compact. Notre test relève aussi l'absence en France de plusieurs fonctions d'IA annoncées par Google. Les joueurs exigants et les gros consommateurs de batterie doivent considérer d'autres options.

Disponibilité et recommandations d'achat

Vérifiez la disponibilité du pack chez Boulanger avant de vous décider. Les prix mentionnés sont susceptibles d'évoluer rapidement. Le forfait REDbySFR 250Go 5G Voyage est proposé à 12,99 euros par mois. Le Black Friday s'achève mais certaines offres sur les TV OLED et les accessoires PS5 continuent. Amazon maintient ses prix sur Kindle, Fire TV et Echo avec des réductions allant jusqu'à -67 %. Les offres cybersécurité se terminent bientôt avec une réduction à -74 %.