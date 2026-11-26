Boulanger offre l'aspirateur-laveur Tineco Floor One S5 Max Black and White à 199 euros au lieu de 499 euros. Un équipement performant pour le nettoyage des sols durs.

Le distributeur électroménager Boulanger lance une offre de Black Friday particulièrement agressive sur l'aspirateur-laveur sans fil Tineco Floor One S5 Max Black and White. Cet appareil, régulièrement vendu à 499 euros, est proposé à un prix réduit de 199 euros sur la plateforme de vente en ligne du groupe. Cette baisse significative de prix vise à attirer les consommateurs qui envisagent de remplacer leurs anciens appareils de nettoyage de sol.

Cet investissement s'adresse principalement aux foyers souhaitant optimiser l'entretien de leurs surfaces dures. L'appareil permet d'aspirer et de laver les sols en un seul passage, éliminant ainsi la nécessité d'utiliser une serpillière ou un seau séparément. Boulanger met en avant cette fonctionnalité double pour justifier l'attrait de cette promotion temporaire.

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Performances techniques de l'aspirateur Tineco

Le modèle Tineco Floor One S5 Max Black and White est équipé de deux réservoirs distincts de 800 millilitres et 720 millilitres. Cette configuration permet de gérer efficacement l'eau propre pour le lavage et l'eau sale récupérée simultanément. L'aspirateur affiche une puissance d'aspiration de 22 kilopascals, ce qui est considéré comme une performance élevée pour ce type d'équipement domestique.

Autre atout majeur, l'autonomie de l'appareil atteint 50 minutes en mode normal. Cette durée permet de couvrir une surface importante sans avoir besoin de recharger la batterie. L'aspirateur est également autotracté, ce qui signifie qu'il se déplace de lui-même, réduisant l'effort physique pour l'utilisateur lors de l'entretien des sols.

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Adaptabilité aux différents types de sols

L'appareil est conçu pour être polyvalent et s'adapte à plusieurs types de revêtements. Qu'il s'agisse de carrelage, de parquet, de béton ciré ou de linoléum, le Tineco Floor One S5 Max Black and White assure un nettoyage complet. La technologie anti-emmêlement intégrée est spécifiquement conçue pour traiter les cheveux longs et les poils d'animaux, courants dans les salles de bains ou les pièces à vivre.

Le design de l'aspirateur inclut une flexibilité de 180 degrés, permettant de passer facilement sous les meubles bas et les canapés. Il est également optimisé pour le nettoyage des bords de plinthes et des coins de pièces, zones souvent difficiles d'accès avec les aspirateurs traditionnels. Le mode turbo peut être activé ponctuellement pour déloger les taches les plus tenaces.

Disponibilité et conditions de l'offre chez Boulanger

L'offre promotionnelle de 199 euros est exclusivement disponible sur le site internet de Boulanger. Le texte original indique initialement une baisse de 499 à 199 euros, mais mentionne également un prix de 449 euros dans une seconde occurrence. Cette offre est liée à l'événement commercial du Black Friday, période où les stocks sont limités et les délais de livraison peuvent varier.

Les clients doivent noter que les prix affichés sont indicatifs et susceptibles d'évoluer rapidement en fonction des stocks restants. L'article précise que le contenu a été réalisé par l'équipe shopping de BFMTV, indépendante de la rédaction politique et générale du média. Boulanger ne garantit pas la disponibilité de cet article à prix réduit au-delà de la période promotionnelle en cours.