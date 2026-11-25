Boulanger propose l'airfryer Ninja Foodi Dual AirFryer 9,5 L au prix de 149 euros au lieu de 229,99 euros. Profitez de cette offre de 35 % et du paiement en 3 fois sans frais.

Boulanger propose une offre exceptionnelle sur un appareil de cuisine très prisé. L'enseigne de grande distribution réduit le prix de l'airfryer Ninja Foodi Dual AirFryer de 9,5 litres DZ901EUI. Cette promotion permet aux consommateurs d'accéder à une technologie de cuisson avancée à un tarif nettement inférieur.

Détails de la promotion Ninja

L'appareil Ninja Foodi Dual AirFryer de 9,5 litres DZ901EUI est vendu 149 euros chez Boulanger. Le prix initial affiché est de 229,99 euros sur le site de l'enseigne. Cette réduction correspond à une remise de 35 % sur le coût de l'unité. Le prix de 149 euros représente une économie significative pour l'acheteur. Cette offre vise à attirer les clients soucieux de leur consommation électrique.

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Paiement facilité à trois fois

Boulanger offre également une option de financement sans coût supplémentaire. Les clients peuvent choisir de payer en trois fois sans frais. Ce mode de paiement permet de répartir le coût total de l'appareil. Chaque mensualité s'élève à 49,66 euros. Cette facilité de paiement rend l'achat plus accessible immédiatement.

Fonctionnalités et capacité de cuisson

L'appareil Ninja Foodi Dual AirFryer dispose de deux bacs indépendants. Chaque bac offre une capacité de 4,75 litres. La capacité totale de cuisson atteint 9,5 litres. Cette configuration permet de préparer jusqu'à 2 kg de frites en une seule fois. L'appareil peut également cuire deux recettes différentes simultanément. Une fonction de synchronisation assure que les deux préparations soient prêtes en même temps. Cela évite de servir des plats à des températures différentes.

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Technologie et confort d'utilisation

La cuisson repose sur la technologie de l'air chaud pulsé. L'appareil est équipé de deux thermostats indépendants pour chaque bac. Un écran digital permet de contrôler les paramètres de cuisson avec précision. L'utilisateur peut régler la température et le temps pour chaque cuve séparément. Une minuterie informe l'utilisateur de la fin des programmes de cuisson. L'appareil dispose d'une fonction pause pour vérifier l'avancement. Il possède également un arrêt automatique pour la sécurité.

Impact sur la consommation énergétique

Cet airfryer Ninja remplace un four traditionnel pour certaines préparations. Ses fonctions incluent la friture, le rôtissage, le réchauffage et la déshydratation. L'utilisation de l'air chaud pulsé permet une cuisson rapide. Cette méthode génère des économies d'énergie comparée à un four classique. La cuve antiadhésive facilite le nettoyage après utilisation. L'appareil convient parfaitement pour des plats gourmands en famille. Boulanger met en avant cet appareil comme une solution moderne.