Boulanger des Deux-Sèvres remporte des lingots d'or lors de la galette des rois

Un boulanger de la région des Deux-Sèvres a gagné plusieurs lingots d'or lors de la traditionnelle galette des rois, offrant une récompense inattendue aux participants. L'événement a mis en lumière le savoir-faire local et la créativité des artisans boulangers.

Le petit boulanger de la commune de Saint-Jean-de-Monts, dans les Deux-Sèvres, a surpris les habitants en remportant plusieurs lingots d'or lors de la traditionnelle galette des rois. L'événement, qui a eu lieu le 6 janvier 2024, a été organisé par la coopérative locale et a rassemblé plus de 200 participants, dont des familles et des amateurs de pâtisserie.

Comment la galette des rois a été transformée en concours de lingots

La galette des rois, célébrée chaque année en janvier, a été reconfigurée en concours où chaque part contenait un petit sachet contenant un lingot d'or ou un bon d'achat. Le boulanger, nommé Jean-Pierre Lemoine, a conçu la galette en utilisant une pâte feuilletée maison et des fruits de saison, ce qui a valu à son produit une note de 9,5 sur 10 lors de l'évaluation des juges.

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Les lingots, d'une valeur totale de 12 000 euros, ont été offerts par un sponsor local, la banque régionale Crédit Agricole des Deux-Sèvres. Le concours a été annoncé sur les réseaux sociaux de la coopérative, créant un engouement immédiat parmi les résidents.

Réactions des participants et des autorités locales

Les participants ont exprimé leur enthousiasme, déclarant que la galette était " un moment de convivialité et de surprise ". Le maire de Saint-Jean-de-Monts, Marie Dubois, a salué l'initiative en déclarant que l'événement " a renforcé le tissu social de notre commune et a mis en avant le talent de nos artisans ".

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Le directeur de la coopérative, Alain Girard, a souligné que l'objectif était de promouvoir la gastronomie locale et de soutenir les petits producteurs. Il a ajouté que la distribution de lingots d'or était une façon originale de récompenser les participants et de créer un souvenir mémorable.

Impact économique et perspectives futures

Cette initiative a déjà eu un impact économique positif, avec une augmentation de 15 % des ventes de la boulangerie de Jean-Pierre Lemoine au cours du mois suivant l'événement. Les visiteurs ont également été incités à acheter d'autres produits locaux, contribuant ainsi à la vitalité de l'économie rurale.

La coopérative prévoit de réitérer le concours la prochaine année, en élargissant le nombre de participants et en introduisant des prix supplémentaires, tels que des paniers de produits régionaux. Le succès de cette première édition a montré que les traditions culinaires peuvent être innovées pour créer des expériences uniques et renforcer la cohésion communautaire.