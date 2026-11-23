Découvrez la bouilloire Ninja 3000W, capable de chauffer l'eau en moins de 50 secondes avec six températures préréglées. Un produit de qualité professionnelle à prix réduit.

Ninja remet en question l'exclusivité du segment des bouilloires haute technologie en proposant un modèle à température réglable accessible, là où des marques prestigieuses comme SMEG dominaient précédemment ce marché de niche. Cette nouveauté technologique s'adresse désormais à un public plus large, offrant des fonctionnalités précises pour les amateurs de thé et de café sans imposer le budget élevé associé aux produits premium historiques.

Performance et précisions thermiques avancées

Ce modèle spécifique se distingue par une puissance considérable de 3 000 W, permettant d'amener une tasse d'eau à ébullition en un temps record inférieur à 50 secondes. L'appareil est équipé d'un écran numérique qui affiche la température de l'eau en temps réel, assurant une transparence totale lors du processus de chauffe. Six températures préréglées, situées entre 60 et 100 °C, sont disponibles pour s'adapter à divers types de boissons, complétées par un réglage manuel par paliers de 5 °C allant de 40 à 100 °C pour une personnalisation fine.

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Adaptabilité pour les amateurs de thé et café

La capacité de 1,7 litre de la bouilloire Ninja permet de préparer jusqu'à sept tasses, couvrant les besoins des foyers standards ou des bureaux. Pour préserver les arômes délicats du thé vert, il est possible de sélectionner une température comprise entre 60 et 80 °C. Le café préparé à la cafetière à piston nécessite quant à lui une eau chauffée à environ 95 °C, tandis que les thés noirs peuvent être infusés à 100 °C. Une fonction de maintien au chaud conserve la température choisie pendant 30 minutes, garantissant une expérience optimale sans attendre la préparation immédiate.

Design moderne et ergonomie quotidienne

Avec son corps en acier inoxydable et son socle pivotant à 360°, la bouilloire Ninja trouve facilement sa place dans votre cuisine tout en résistant à l'usure quotidienne. Son indicateur de niveau d'eau permet de remplir le récipient selon vos besoins, tandis que ses commandes numériques facilitent la sélection des différents programmes. Un guide de recettes et de températures est également fourni, accompagnant l'utilisateur dans la découverte des meilleures infusions possibles avec cet appareil polyvalent.

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Offre promotionnelle et conditions d'achat

Cette bouilloire à température réglable est disponible sur le site Ninja à 64,99 euros au lieu de 99,99 euros, représentant une économie significative par rapport au prix de vente initial. Les consommateurs peuvent bénéficier de 5 % de remise jusqu'au 30 novembre en utilisant le code promo PARISIENSN10. La livraison est gratuite dès 40 euros d'achat sur le site, et l'appareil bénéficie d'une garantie commerciale de deux ans pour assurer sa durabilité.

Contexte promotionnel Black Friday Ninja

Cette offre s'inscrit dans une campagne plus large de promotions pour la période du Black Friday, incluant d'autres produits de la marque. Parmi les meilleures offres à saisir figurent l'Air Fryer Ninja Foodi Flex 10.4L à 169,99 euros au lieu de 269,99 euros, et la Machine à café Ninja AutoBarista à 599,99 euros au lieu de 799,99 euros. D'autres articles comme l'Air Fryer en verre Crispi Pro 7-en-1 ou la Machine à glaces Ninja CREAMi 7-en-1 sont également proposés à des prix réduit, consolidant l'attrait de la marque pour les amateurs de cuisine innovante.