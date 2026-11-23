Un véhicule en panne sur l'A55 paralyse le trafic marseillais ce lundi 23 novembre. La circulation est fortement ralentie dans le tunnel du Vieux-Port sous la responsabilité de la Métropole.

Un incident de circulation majeur affecte le réseau autoroutier marseillais ce lundi 23 novembre en fin de journée. La Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée ( DIRMED) confirme qu'un véhicule en panne a été contraint de se garer sur la bande d'arrêt d'urgence.

L'incident s'est produit à un carrefour stratégique, plus précisément au niveau de l'autoroute A55 et à proximité immédiate de la passerelle de la Joliette. Cet obstacle inattendu a immédiatement engendré un ralentissement important du flux automobile, perturbant la fluidité des déplacements vers le centre-ville et les quartiers environnants.

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Impact direct sur le Tunnel du Vieux-Port

Les retombées de cet incident sur la bande d'arrêt d'urgence se font sentir jusque dans les artères profondes de la ville. Le trafic est désormais fortement ralenti, avec des effets de congestion qui se propagent jusqu'au tunnel du Vieux-Port. Ce dernier est actuellement saturé par une multitude de véhicules circulant à faible allure, créant un goulot d'étranglement significatif pour les usagers.

La circulation dans cette zone critique nécessite une grande prudence de la part des conducteurs. Les automobilistes qui empruntent cette voie doivent anticiper leurs trajets et rester vigilants face à la densité du trafic. La saturation actuelle est une conséquence directe de la maintenance de la voie dépannée et de la gestion du flux par les services compétents.

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Intervention des autorités et reprise du trafic

Les autorités en charge de la voirie ont réagi rapidement pour gérer cette situation. La Direction des routes, identifiable sous le nom de DIRMED, a signalé que le véhicule en panne avait été mis en sécurité sur la bande d'arrêt d'urgence en début de soirée. Cette intervention est cruciale pour dégager la voie principale et permettre aux autres usagers de poursuivre leur route dans les meilleures conditions de sécurité possibles.

Les prévisions indiquent une amélioration progressive de la situation. La circulation devrait reprendre normalement sous peu. Les autorités compétentes, à savoir la DIRMED pour les routes et la Métropole pour la gestion spécifique des tunnels, ont confirmé cette tendance autour de 18h15 ce lundi 23 novembre. Cette coordination entre les différents services permet d'assurer une gestion efficace de l'incident.

Conclusion sur la situation

Cette incident souligne l'importance de la réactivité des services de maintenance et de gestion du trafic. Les citoyens sont invités à faire preuve de patience et à suivre les indications des panneaux dynamiques. La reprise du trafic fluide est l'objectif principal des interventions en cours sur l'A55 et le tunnel du Vieux-Port.