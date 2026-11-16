Bouches-du-Rhône : perturbations autoroutières majeures du 16 au 20 novembre 2026

Fermetures totales de l'A7, de l'A50 et de la L2 à Marseille du 16 au 20 novembre 2026. Détail complet des interruptions nocturnes et du tunnel Prado-Carénage.

Le réseau autoroutier des Bouches-du-Rhône subira des disruptions majeures durant la semaine du 16 au 20 novembre 2026. Les conducteurs doivent anticiper des interruptions nocturnes sur les axes principaux comme l'A7, l'A50 et la rocade L2.

Ces fermetures visent les opérations de maintenance qui bloquent la circulation de 21 heures à 6 heures. Le tunnel Prado-Carénage à Marseille connaît également une fermeture totale durant une nuit spécifique dans cette période.

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Perturbations majeures de l'autoroute A7

L'autoroute A7 enregistre des coupures totales de circulation nocturnes sur plusieurs sections critiques du réseau. La bretelle de sortie numéro 5 à La Penne-sur-Huveaune vers la Valentine est inaccessible dans les deux sens entre 21 heures et 6 heures.

Les usagers circulant entre Fos-sur-Mer et Marseille doivent aussi faire face à l'interruption totale reliant la sortie numéro 10 à la bretelle d'entrée numéro 8 au Pas de la Fosse. Cette restriction s'applique strictement de 21 heures à 6 heures chaque soir.

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La section reliant Marseille à Lyon entre la sortie numéro 31 à Les Pennes-Mirabeau et l'entrée numéro 29 à Vitrolles Centre est totalement fermée la nuit. L'accès à l'échangeur numéro 26 à Sénas en direction de Marseille est strictement interdit à l'entrée.

Restrictions sur l'A50 et la rocade L2

Les interruptions du trafic affectent également significativement l'autoroute A50 et la rocade urbaine L2 autour de Marseille. Les conducteurs doivent préparer des itinéraires de déviation pour éviter les blocages pendant les créneaux nocturnes.

Les opérations de maintenance sur ces axes nécessitent une vigilance accrue des conducteurs pour éviter les embouteillages massifs lors des heures de pointe du soir et du matin.

Impact direct sur les déplacements quotidiens

La fermeture programmée du tunnel Prado-Carénage ajoute une contrainte logistique supplémentaire pour les automobilistes de Marseille. Cette interruption totale durant une nuit spécifique modifie les flux de circulation dans le centre urbain.

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Les perturbations combinées sur l'A7, l'A50 et la L2 créent un effet cumulatif sur le réseau départemental. Les temps de trajet sont inévitablement allongés pour les professionnels et les résidents traversant la région.

Cette campagne de travaux force les usagers à adapter leurs habitudes de déplacement entre le lundi 16 et le vendredi 20 novembre 2026.