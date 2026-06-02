Boualem Sansal publie 'La Légende', un livre de combat contre l'Algérie et ses critiques en France

L'écrivain franco-algérien publie mardi 2 juin 'La Légende', un livre sur sa détention en Algérie, avec Grasset. Il y règle ses comptes avec les dirigeants de Gallimard, son éditeur historique, qui a déjà fait couler beaucoup d'encre en plaçant son auteur au centre de polémiques diplomatique, intellectuelle et politique.

Boualem Sansal , l'écrivain franco- algérie n, publie ' La Légende ', un livre dans lequel il raconte sa détention en Algérie et régle ses comptes avec les dirigeants de Gallimard , son éditeur historique.

Dans cet ouvrage de 240 pages, il accuse le régime algérien et dénonce l'attitude de certains de ses anciens amis qui l'ont soutenu au début de sa carrière. Il explique pourquoi il aurait préféré que Paris engage un rapport de force avec le pouvoir algérien pour obtenir sa libération plutôt que de privilégier la négociation diplomatique.

Il critique également la décision de certains auteurs de Gallimard de ne plus publier chez Grasset, la maison d'édition du groupe Hachette, dans l'orbite du milliardaire conservateur Vincent Bolloré. Dans une récente interview, l'auteur a déclaré ne pas comprendre ces protestations et se sentir bien chez Grasset, qui lui a offert un à-valoir exceptionnel d'un million d'euros pour ce nouveau livre. Il publie également une liste de quelque 170 noms de personnalités qui l'ont soutenu.

Il se montre sévère avec les dirigeants de Gallimard, dont le PDG Antoine Gallimard, qu'il accuse de l'avoir mis à la rue comme un SDF, en le forçant à quitter le logement où il a été hébergé pendant trois mois après son arrivée à Paris. Boualem Sansal se félicite que, partout en France, des hommes et des femmes refusent que leur pays disparaisse dans la mondialisation, l'Europe des bureaucrates et des représentants du commerce ou dans un islam exalté.

Il est accompagné par une forte campagne de promotion menée par Hachette. Après un passage à la matinale de France Inter, il a fait la une du Figaro, qui a qualifié son livre de 'thriller carcéral et méditation philosophique' et il est l'invité mardi de CNews, qui lui consacre une 'journée spéciale'





RTLFrance / 🏆 82. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Boualem Sansal La Légende Gallimard Grasset Algérie Détention

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Coupe du monde 2026 : la liste de l'Algérie, des choix très forts de PetkovićDepuis le 9 octobre 2025 et une victoire nette face à la Somalie (3-0), l'Algérie a validé sa qualification pour la Coupe du monde 2026. À l'approche du coup d'envoi prévu le 11 juin, tous les regards se tournent désormais vers la liste des joueurs convoqués par Vladimir Petković.

Read more »

Coupe du monde 2026: Découvrez la liste des 27 de l’AlgérieA moins de deux semaines du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, l’Algérie a dévoilé la liste des 27 joueurs appelés à défendre ses couleurs pour la compétition qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Read more »

[Podcasts] LÉGENDE OU PAS LÉGENDE ? SPÉCIAL KEVIN KEEGANNouveauté podcast ! Rothen s'enflamme s'attaque aux légendes (ou non) du foot. Aujourd'hui, Jérôme Rothen donne son avis sur Kevin Keegan.

Read more »

Boualem Sansal sort son 'livre de combat' contre l'Algérie et ses critiques en FranceL'écrivain franco-algérien Boualem Sansal publie mardi 'La Légende', un livre sur sa détention en Algérie qui a déjà fait couler beaucoup d'encre en plaçant son auteur au centre de polémiques diplomatique, intellectuelle...

Read more »