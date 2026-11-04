Bosroumois : Médiathèque et halle presque prêtes pour 2027

Bosroumois (Eure) finalise sa médiathèque, sa halle et ses cabinets médicaux. Ouverture prévue début 2027, pour un coût inférieur aux 1,4 million d'euros budgétés par la municipalité.

La commune de Bosroumois, située dans le département de l' Eure, est sur le point de voir l'achèvement d'un vaste programme de rénovation urbaine centré sur son centre-bourg. Les travaux de construction de la nouvelle médiathèque, d'une halle multi-usages et d'une Maison de Services au Public regroupant des cabinets médicaux avancent selon le calendrier prévu. Philippe Vanheule, le maire de la localité, confirme que l'ensemble du complexe devrait accueillir ses premiers usagers en début d'année 2027, marquant ainsi un tournant décisif pour la vitalité du bourg.

Une médiathèque moderne remplaçant la bibliothèque actuelle

Le nouveau lieu dédié à la lecture et à la culture va succéder à l'ancienne bibliothèque Jules-Verne, qui cessera d'exister sous ce nom. L'édifice se distingue par son architecture pensée pour le confort des lecteurs et la gestion de la lumière naturelle. La principale salle, d'une luminosité exceptionnelle, est bordée de fenêtres protégées par des lames brise-soleil extérieures. Cette configuration permet d'optimiser l'éclairage tout en évitant l'éblouissement, offrant ainsi un cadre agréable pour la lecture et les études.

Also read Primaires du centre 2027 : divisions entre Attal et Philippe

À l'arrière de ce bâtiment, une salle de conte dédiée aux jeunes publics a été spécialement aménagée. Elle dispose d'une petite tribune et d'une structure modulaire capable de s'adapter à diverses configurations d'événements. Les visiteurs pourront observer cet espace depuis d'autres zones, favorisant une dynamique d'échange entre les différentes tranches d'âge. L'étage, quant à lui, reste interdit au public et abrite uniquement des locaux techniques nécessaires au fonctionnement de l'établissement.

Une halle polyvalente et des services de proximité intégrés

La halle, construite sur la même parcelle que la médiathèque et orientée plein sud, vise à redynamiser les échanges commerciaux et associatifs. Raccordée à l'électricité, elle offrira aux associations locales les commodités nécessaires pour organiser des réunions ou des expositions. L'objectif affiché par la municipalité est de recréer une animation de centre-bourg, en attirant notamment un marché hebdomadaire qui manquait cruellement à la vie locale de Bosroumois.

Advertisement

À quelques pas de ce pôle culturel, l'ancienne Poste de la commune subit une transformation complète pour devenir un pôle de santé. Ce projet s'inscrit dans une démarche visant à maintenir l'accès aux soins sur le territoire. Deux espaces distincts ont été conçus : l'un accueillera des médecins généralistes, dont un praticien junior, tandis que l'autre abritera quatre cabinets paramédicaux pour une diététicienne et potentiellement un pédopsychiatre.

Une maîtrise des coûts et des financements optimisés

La réussite de ce projet repose également sur une gestion financière rigoureuse qui a permis de réaliser des économies significatives. Le coût total des travaux devrait s'établir en deçà du budget initial de 1,4 million d'euros. Philippe Vanheule attribue cette performance à un calendrier de passes d'appels d'offres judicieux. En sollicitant les entreprises au moment où elles cherchaient activement des chantiers, la commune a pu négocier des tarifs nettement inférieurs aux prévisions budgétaires.

Cette efficience budgétaire est d'autant plus remarquée que le maire souligne la nécessité de contrôler chaque euro dans le contexte économique actuel. La maîtrise des dépenses permet de garantir la qualité des matériaux et des finitions sans compromettre l'équilibre financier de la collectivité. Ce succès administratif renforce la crédibilité de la municipalité dans la réalisation de projets d'envergure.

Des aménagements écologiques et une identité future

Les infrastructures de stationnement prévues pour ce complexe sont conçues avec une dimension écologique. Le parking comptera seize places réservées aux voitures, dont certaines seront équipées de bornes de recharge pour véhicules électriques. Ces installations seront déployées avec l'appui du Syndicat Intercommunal d'Électrification et de Gaz de l'Eure (SIEGE). Une place supplémentaire sera spécifiquement dédiée aux personnes en situation de handicap pour garantir une accessibilité totale.

Advertisement

Le choix des sols perméables pour les places de stationnement limitera les ruissellements et préservera la biodiversité. Quelques espaces verts seront conservés, créant une oasis de verdure au milieu des activités. Concernant l'identité du lieu, il est formellement décidé que la nouvelle médiathèque ne portera plus le nom de Jules-Verne. Une consultation des habitants est envisagée pour déterminer l'appellation finale, encourageant ainsi la participation citoyenne à ce projet de revitalisation urbaine.