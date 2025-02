Borras remporte l'argent en course aux points, Helal décroche le bronze en vitesse individuelle

Marion Borras et Rayan Helal ont offert à la France deux nouvelles médailles aux Championnats d'Europe de cyclisme sur piste.

Une Française a remporté la médaille d'argent dans une course aux points où le titre s'est joué sur le dernier sprint. Le titre et le podium européens de la course aux points se sont joués jusqu'à ces ultimes instants entre cinq coureuses, regroupées en sept points (53 pour Van der Duine, 50 pour Borras, Gillespie et Stenberg, 46 pour Lister). Une victoire au tour final en rapporte 10 points, ce qui faisait de chaque sprint final un moment crucial.

La Française a pris la deuxième place de l'ultime sprint, mais c'est la Norvégienne Anita Stenberg qui a anticipé dans le dernier tour et a décroché le titre. Marion Borras ajoute néanmoins un nouveau podium européen à son palmarès, elle qui a déjà été titrée sur l'américaine (2024) et médaillée à quatre autres reprises en américaine, poursuite individuelle et par équipes.Deuxième médaille des championnats pour Helal. Après 2022 et 2023, Rayan Helal a ajouté une troisième médaille de bronze européenne de vitesse individuelle à son palmarès samedi. Le Français a conclu ses Championnats d'Europe par un nouveau podium, trois jours après avoir remporté la vitesse par équipes, en compagnie de Timmy Gillion et Sébastien Vigier. En demi-finale, Helal avait été battu en deux manches par l'Israélien Mikhail Yakovlev. Opposé au Polonais Mateusz Rudyk, double vice-champion d'Europe en titre, le sprinteur tricolore a enlevé la première manche d'un cheveu avant de s'imposer plus largement en deuxième. En finale pour l'or, le Néerlandais Harrie Lavreysen a ajouté un quatrième maillot de champion d'Europe (son troisième de rang) à son immense palmarès





