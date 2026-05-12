Boris Vallaud quitte la direction socialiste, ouvrant un nouveau front de discorde

Le patron des députés socialistes Boris Vallaud a quitté sa direction, en compagnie des 24 membres de son courant qui y siégeaient, dénonçant la mauvaise gouvernance du PS en ciblant principalement le premier secrétaire Olivier Faure. Il a ouvert un nouveau front de discorde qui se cristallise notamment autour de la question d'une éventuelle primaire amenée à désigner un candidat de gauche à l'élection présidentielle de 2027. Le sujet divise aussi les cadres du parti en Occitanie.

Le patron des députés socialistes Boris Vallaud a quitté sa direction, en compagnie des 24 membres de son courant qui y siégeaient, dénonçant la mauvaise gouvernance du PS en ciblant principalement le premier secrétaire Olivier Faure .

Il a ouvert un nouveau front de discorde qui se cristallise notamment autour de la question d'une éventuelle primaire amenée à désigner un candidat de gauche à l'élection présidentielle de 2027. Le sujet divise aussi les cadres du parti en Occitanie.

Le projet d'abord, ainsi Armand Rivière, maire de Pézenas et soutien de Boris Vallaud, a compris sa décision de quitter la direction comme un signal d'alerte : le PS ne doit pas en être en sommeil à un an de la présidentielle. Et d'insister sur le projet d'abord, c'est en cours. Ensuite, le mode de désignation. Lequel ?

Même si la primaire n'est pas définitivement enterrée, encore faut-il obtenir l'accord de tous les candidats pour qu'elle se tienne. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui..





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