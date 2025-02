Bordeaux, une destination verte pour la Saint-Valentin ! 

L'indice GDS classe les villes les plus engagées en faveur d'un tourisme durable. Bordeaux se hisse à la 6ème place, grâce à ses actions en matière de gestion des déchets, de qualité de l'air et de l'eau, de respect de la biodiversité, d'émissions de carbone et d'utilisation des énergies renouvelables.

Pour une Saint-Valentin éco-responsable, pourquoi ne pas envisager un week-end vert amoureux ? L'indice GDS (Global Destination Sustainability Index) vient en aide aux amoureux, en classant les 40 villes les plus engagées en faveur d'un tourisme durable .

Cet indice analyse les actions des municipalités et des organismes de tourisme en matière de gestion des déchets, de qualité de l'air et de l'eau, de respect de la biodiversité, d'émissions de carbone et d'utilisation des énergies renouvelables. En 2024, les cinq premières places sont occupées par des villes scandinaves, témoignant de l'engagement de la région en faveur de l'environnement. Helsinki, en Finlande, domine le classement suivi de Göteborg en Suède et de Copenhague au Danemark. La première ville française à figurer dans le top 10 est Bordeaux, qui se hisse à la sixième place. Bordeaux se distingue notamment par sa gestion durable de la fête des Vins, qui se déroule chaque juin. 75 % des vignobles de la région sont éco-certifiés. En plus, 28 % de l'électricité de la ville provient de sources renouvelables. Le Parc des Expositions abrite la plus grande centrale solaire d'une zone urbaine en France, couvrant une surface de 20 hectares. Enfin, la municipalité a adopté un nouveau plan climat avec des objectifs ambitieux tels que la neutralité carbone d'ici 2050, la réduction des déchets et des émissions polluantes. Deux autres villes françaises font également partie du classement : Lyon se classe à la quinzième place et Paris à la vingtième. Ce classement encourage les voyageurs à choisir des destinations touristiques soucieuses de l'environnement et à soutenir les initiatives durables dans le domaine du tourisme





