Bordeaux : une convention de compensation carbone pour l'étape du Tour de France

Le maire de Bordeaux et le directeur du Tour de France signent une convention inédite pour compenser les émissions carbone de l'étape du 10 juillet, avec la plantation de plusieurs centaines d'arbres et d'arbustes sur des sites sportifs de la métropole.

Le maire de Bordeaux Thomas Cazenave et le directeur du Tour de France Christian Prudhomme ont signé une convention inédite de compensation carbone volontaire. Cet accord, mis en place dans le cadre du passage du Tour à Bordeaux le 10 juillet prochain, prévoit la plantation de 135 arbres, 450 arbustes et 3 800 jeunes plants sur cinq sites sportifs de la métropole entre 2026 et 2027.

Les sites concernés incluent la piste de BMX des Aubiers et la plaine des sports du Haillan. Bordeaux, deuxième ville la plus souvent traversée par l'épreuve après Paris, confirme ainsi son rôle historique dans la course. L'étape partira d'Hagetmau dans les Landes, traversera la Gironde via Saint-Symphorien, Landiras et Illats, avant de rejoindre l'arrivée aux Quinconces.

Pour Christian Prudhomme, ce dispositif s'inscrit dans une démarche globale de réduction de l'impact environnemental de l'événement, dont les émissions ont baissé de 37 % entre 2013 et 2021. Il reconnaît toutefois que la majeure partie des émissions provient des déplacements des spectateurs et insiste sur la nécessité de promouvoir les transports doux et le train, en collaboration avec les régions et la SNCF.

Alors que le Tour est régulièrement critiqué pour son bilan carbone, cette initiative à Bordeaux vise à verdir des sites sportifs et à éviter l'écueil du greenwashing. La ligne d'arrivée provisoire a été inaugurée face à la place des Quinconces en présence des deux officiels. Cette première mise en œuvre du dispositif au sein d'une agglomération illustre la volonté de l'ASO, l'organisateur, d'étendre ces actions de compensation aux lieux emblématiques du Tour.

L'opération s'inscrit dans un programme lancé en 2021 sur les territoires traversés et se veut pérenne. Elle répond à l'objectif de la Ville de Bordeaux de renforcer ses espaces verts tout en soutenant l'événement sportif majeur. Malgré ces efforts, le débat sur la légitimité écologique des grands événements sportifs reste vif, notamment quant à la part des spectateurs et à l'impact réel des compensations





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