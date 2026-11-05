Bordeaux : Suivi de la Grande Grève du 5 novembre par la cellule de crise

La ville de Bordeaux active sa cellule de crise le 5 novembre pour superviser la grande grève. Suivez en temps réel le déploiement sécuritaire de Thomas Cazenave et les résultats officiels.

La mairie de Bordeaux a mobilisé l'intégralité de ses dispositifs de sécurité le jeudi 5 novembre pour gérer la manifestation liée à la Grande Grève. Le maire Thomas Cazenave a dirigé les opérations depuis le Centre de supervision urbaine, un poste de commandement centralisant les flux vidéo et les données stratégiques pour assurer le maintien de l'ordre public.

Activation de la cellule de crise communale

Le dispositif sécuritaire a été activé précisément à 12 h 30 ce jeudi dans les locaux du Centre de supervision urbaine situés dans une aile de l'hôtel de ville. Cette structure, protégée par des forces de gendarmerie et des véhicules barrés, abrite la cellule de crise qui réunit une demi-douzaine de membres issus des différents services municipaux et de Bordeaux Métropole. Le cabinet du maire ainsi que l'opératrice du système sont également présents pour faciliter la prise de décision en ligne directe sans intermédiaire.

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Lionel Grossman, le nouvel adjoint à la sécurité, a rejoint le groupe de commandement peu après son ouverture. Il a été suivi par le maire Thomas Cazenave, arrivé directement depuis le Centre opérationnel départemental de la Préfecture pour coordonner les actions avec l'échelon national. L'unité de lieu et de temps au sein de cette salle vise à optimiser la réactivité face aux évolutions de la situation sur le terrain.

Supervision technique et suivi des manifestants

Les écrans géants de la salle affichent en direct le flux de huit caméras de vidéosurveillance sélectionnées parmi les centaines disséminées dans l'agglomération. Parallèlement, une chaîne d'information en continu diffuse les images des événements. Une carte numérique actualisée en temps réel trace le parcours de la manifestation, indiquant visuellement le début et la queue du cortège pour évaluer la distance entre ces deux points.

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Une estimative officieuse effectuée peu après 14 heures a révélé un ruban humain de 1,5 kilomètre de long, signalant l'ampleur de la mobilisation. Ce chiffre correspondra finalement à la réalité officielle communiquée par la préfecture à la fin de l'événement : 21 100 manifestants. Le Centre de supervision urbaine sert de pivot technologique entre les forces sur le terrain et les décideurs politiques.

Coordination entre police municipale et nationale

Dès son arrivée, Thomas Cazenave a interrogé ses collaborateurs sur la densité des lycéens, l'état des lieux et la préparation de la brigade de nettoyage. Samuel Dechoux, directeur de la police municipale, a rapporté une situation globalement calme. Bien que quelques profils cagoulés se soient regroupés, ils étaient strictement encadrés par les services d'ordre syndicaux, sans tension majeure détectée en début d'après-midi.

La police nationale, installée à l'hôtel de police, reçoit les images du Centre de supervision urbaine pour assurer le maintien de l'ordre à distance. Samuel Dechoux a précisé que la police municipale sécurise le cortège et bloque les rues périphériques pour isoler le parcours des véhicules. Vingt policiers municipaux, six véhicules, motos et VTT géolocalisés sont déployés pour cet objectif de confinement spatial du défilé.

Évolution de la tension et bilan de la journée

Une légère tension a émergé à 14 h 35 lorsque des individus vêtus de noir se sont détachés vers la porte de Bourgogne. L'un d'eux a tenté de dessouder un potelet de balisage avant de l'abandonner, constituant une fausse alerte sans conséquence grave. Cette incident mineur n'a pas déstabilisé les équipes du Centre de supervision urbaine qui ont maintenu leur surveillance continue.

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La fin de la manifestation s'est annoncée comme étant plus agitée que le début, conformément aux observations habituelles. Cependant, l'expérience acquise a permis une gestion sereine. Thomas Cazenave a souligné avec humour que les équipes commençaient à être bien rodées face à ce type de mobilisation sociale, garantissant la stabilité du dispositif sécuritaire tout au long de la journée du 5 novembre.