Bordeaux renforce sa sécurité avec le déploiement stratégique de 60 agents des CRS

Dans le cadre du Plan national de sécurisation renforcée, la ville de Bordeaux accueille 60 policiers des CRS pour lutter contre la délinquance urbaine et renforcer la sécurité dans toute la métropole.

Sous une pluie battante, la place de la Comédie à Bordeaux a été le théâtre d'un événement institutionnel majeur le jeudi 14 mai, marquant un tournant dans la stratégie de sécurité de la ville.

Le préfet, le directeur de la police ainsi que le maire se sont réunis pour officialiser l'arrivée de renforts significatifs issus des Compagnies Républicaines de Sécurité. Ce rassemblement, caractérisé par la présence imposante de camions de police alignés, a pu initialement être confondu par les passants avec la préparation d'une manifestation. Pourtant, l'objectif était bien différent : il s'agissait de présenter publiquement le déploiement d'une unité dédiée à la sécurisation urbaine durable.

Cette initiative répond à un besoin pressant de renforcer la présence policière dans les rues pour rassurer la population et lutter contre la criminalité locale. Ces renforts, composés de 60 agents, s'inscrivent dans le cadre du Plan national de sécurisation renforcée, une initiative portée par la majorité gouvernementale pour soutenir les zones urbaines sensibles. Le préfet Étienne Guyot a tenu à rappeler que les CRS, ou Compagnies Républicaines de Sécurité, sont des membres à part entière de la police nationale.

Leur mission ne se limite pas au seul maintien de l'ordre lors de troubles publics, mais englobe également la sécurité publique générale. La particularité de ces unités réside dans leur grande mobilité et leur capacité d'adaptation rapide aux besoins du terrain. Pour Bordeaux, ces effectifs proviennent spécifiquement de la CRS de Perpignan, chargée d'assurer la première phase de ce nouveau dispositif sécuritaire. Cette modularité permet aux autorités d'ajuster la présence policière en fonction des pics de délinquance ou d'événements particuliers.

L'aboutissement de ce projet est le résultat d'un long processus politique marqué par des transitions municipales. C'est en réalité Pierre Hurmic, dès son élection en 2020, qui avait initialement sollicité l'État pour obtenir ces renforts, face à une hausse constante de la délinquance constatée depuis 2015. Si d'autres villes comme Marseille ou Montauban avaient obtenu satisfaction rapidement, Bordeaux n'avait reçu qu'un soutien partiel en 2021.

Le changement de dynamique est intervenu avec l'arrivée du nouveau maire, Thomas Cazenave, qui a prôné un véritable 'plan Marshall de la sécurité'. Ce volontarisme a été soutenu par des visites de haut niveau, notamment celles du Premier ministre Sébastien Lecornu et du ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, qui ont accéléré la mise en œuvre du déploiement.

Malgré les critiques de certains anciens adjoints évoquant une forme de favoritisme politique, le maire actuel justifie ce succès par une approche plus collaborative et proactive avec les services de l'État. Au-delà du centre-ville, l'impact de l'arrivée de ces CRS s'étend à l'ensemble de la métropole bordelaise. En sa qualité de président de la Métropole, Thomas Cazenave a souligné que ces forces ne resteraient pas confinées à la seule commune de Bordeaux.

Elles seront déployables dans les communes limitrophes selon les besoins signalés par les autorités locales. Emmanuel Morin, directeur interdépartemental de la police nationale, sera chargé de la gestion quotidienne de ces renforts qu'il qualifie de conséquents. Cette synergie entre la police nationale et les forces municipales vise à créer un maillage sécuritaire plus dense et plus efficace.

L'objectif final est de réduire durablement le sentiment d'insécurité et de ramener une stabilité pérenne dans l'espace public, tout en optimisant la coordination entre les différents échelons de commandement policier sur le territoire girondin





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