Bordeaux refuse les legs d’une collectionneuse pour restituer des objets culturels africains

La Ville de Bordeaux a finalisé un acte symbolique en refusant les legs d’une collectionneuse pour restituer des objets culturels africains à leurs pays d’origine. La décision a été prise en parfaite concertation avec la famille de Marie-Thérèse Petit, qui a contribué à la collecte de ces pièces.

Ce lundi 1 juin, la Ville de Bordeaux a finalisé un acte hautement symbolique visant à refuser le legs d’une collectionneuse, pour que chacun de ses objets retrouve sa nation d’origine.

En conseil municipal, les élus ont voté à l’unanimité cette ambition inédite, longuement applaudie. Parmi les 64 biens culturels, une trentaine doivent revenir en terre gabonaise et compléteront la collection d’objets ethnographiques du Musée national des arts, rites et traditions de Libreville. La Région Nouvelle-Aquitaine a investi 2,7 millions d’euros pour l’Institut des Afriques, un lieu d’expression et d’échanges autour des cultures africaines. Une collection privée doit donc accoucher d’une transmission nationale.

Tout part des objets dénichés par la sage-femme Marie-Thérèse Petit et son mari, partis vivre plusieurs décennies dans différents pays africains entre la fin des années 1950 et les années 1980. À la mort de la veuve en 2022, son testament lègue à la Ville de Bordeaux leur collection, ainsi qu’un ensemble de notes et de photographies détaillant les pièces et leur origine. L’idée de l’exécutif bordelais est alors de rendre ces pièces à leurs différentes terres ancestrales.

Si leur valeur totale estimée reste modeste, elles revêtent souvent une valeur culturelle ou patrimoniale précieuse et rare. Après le retour d’une collection italienne il y a deux ans, c’est la deuxième fois seulement que le Gabon retrouve ainsi un ensemble de biens culturels expatriés en Europe. La décision a été prise en parfaite concertation avec la famille de Marie-Thérèse Petit, tout le monde soutient cette démarche.

Un acte porteur de sens et de dialogue, a expliqué le maire Thomas Cazenave. La collection privée, composée de poteaux, masques, statuettes ou une cloche, dont certaines pièces proviennent de la région tsogho, l’un des peuples premiers du pays, a été conservée au musée d’Aquitaine. Le travail continue





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