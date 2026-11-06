Bordeaux Métropole élimine le diesel d'ici 2030 grâce à la ligne G électrique

Bordeaux Métropole vise la fin du diesel en 2030. La ligne G de TBM, 100% électrique, confirme sa performance avec 42 bus et une ambition de 50 000 voyageurs quotidiens.

La transition énergétique des transports en commun à Bordeaux progresse concrètement avec l'électrification du réseau TBM. Le président de Bordeaux Métropole, Thomas Cazenave, a confirmé la stratégie d'élimination totale des bus fonctionnant au diesel d'ici l'année 2030. Cette ambition s'appuie sur la réussite opérationnelle de la ligne G, première ligne de bus express de l'agglomération entièrement exploitée avec des véhicules 100 % électriques.

Infrastructure de recharge et autonomie des véhicules

La mise en œuvre technique de cette électrification repose sur un système de charge hybride sophistiqué. Au centre d'exploitation du Lac, situé près de la base sous-marine, le hall B abrite des portiques dimensionnés pour cinquante véhicules. Pierrick Poirier, directeur général de Keolis, délégataire du réseau, explique que les pantographes, bras articulés fixés aux toits des bus, assurent la charge durant la nuit. À la fin de l'intervention, tous les véhicules atteignent une batterie chargée à 100 % sans solliciter une intensité électrique excessive.

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Complémentaire à ce hub central, deux autres points de charge rapides sont installés aux terminus extrêmes. L'un se trouve à Saint-Aubin-de-Médoc et l'autre à la Méca, à Bordeaux. Sur ces sites, les bus viennent se recharger brièvement, accumulant 10 % de la capacité nécessaire en dix à quinze minutes seulement. Cette stratégie de charge combinée a permis de réduire la taille des batteries embarquées. Le poids global des véhicules est ainsi diminué tout en maintenant une autonomie de 300 kilomètres par cycle.

Retards de livraison et différends avec le constructeur

L'approvisionnement en matériel roulant a connu des complications techniques significatives. VDL Bus & Coach, le constructeur néerlandais qui a remporté l'appel d'offres en 2021, a subi de lourds retards de production. Le contrat initial, d'une valeur de 40 millions d'euros pour quarante-deux bus et les installations de recharge associées, a nécessité une adaptation des calendriers de livraison. Christophe Duprat, premier vice-président de Bordeaux Métropole chargé des transports, a confirmé qu'un contentieux juridique reste à solder avec le fournisseur.

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Malgré ces désagréments, la flotte complète a finalement été réceptionnée. Le dernier des quarante-deux bus VDL a été remis à Bordeaux Métropole le 29 octobre. En parallèle, le réseau intègre progressivement d'autres modèles électriques. Seize bus produits par le constructeur régional Heuliez, installé à l'usine de Rorthais dans les Deux-Sèvres, seront livrés au milieu de l'année 2026. Ces véhicules desserviront la ligne 24 reliant Pessac à Bouliac.

Performance commerciale et enjeux de fréquentation

La ligne G démontre une attractivité commerciale solide dès sa première année d'exploitation complète. En septembre, le record de fréquentation a atteint 36 000 voyageurs en une seule journée. Christophe Duprat indique que le réseau se rapproche désormais de l'objectif de 50 000 passagers quotidiens. Cet essor dément les critiques formulées par certains recours déposés devant le tribunal administratif, qui avaient qualifié ces prévisions de chiffres irréalistes.

Thomas Cazenave insiste sur la portée environnementale de cette évolution. Les véhicules électriques réduisent non seulement les nuisances sonores mais améliorent également la qualité de l'air en milieu urbain. La transition vers la propulsion électrique est présentée comme un pilier de la souveraineté énergétique. Le maire de Bordeaux lie explicitement cette démarche locale à la défense des réacteurs nucléaires EPR2 envisagés en Gironde, soulignant la nécessité d'une stratégie énergétique globale et cohérente.

Développement futur de la ligne I et extension vers Bègles

L'expansion du réseau de bus express se poursuit avec la construction de la ligne I. Ce projet, qui relie l'hôpital Pellegrin à Gradignan et Talence, prévoit une mise en service totale en fin d'année 2028. Le calendrier affiche un retard d'un an, justifié par l'étude approfondie de deux extensions possibles. Le prochain comité de pilotage de Bordeaux Métropole validera les tracés vers le centre-ville de Bordeaux et Gradignan.

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Ce projet suscite des tensions locales avec l'ancien maire écologiste de Bègles, Clément Rossignol Puech. Ce dernier conteste l'abandon de l'extension de la future ligne vers la gare de Bègles, dénonçant une rationalisation excessive des dépenses. Christophe Duprat répond par le principe de réalité face à ces protestations. Le président de Bordeaux Métropole réitère son engagement politique fort, qualifiant cette électrification de vraie ambition pour le territoire. La quarantaine de bus diesel restants actuellement en circulation seront progressivement retirés du service dans les années à venir.