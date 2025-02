Bordeaux : les tarifs de stationnement augmentent pour la première fois depuis 2016

À partir du 2 mai 2025, les automobilistes de Bordeaux devront payer plus cher pour se garer. Une première augmentation depuis 2016, justifiée par le besoin de la Ville de trouver de nouvelles recettes budgétaires et par un rattrapage partiel de l'inflation sur les prix des services municipaux.

Bordeaux connaîtra une augmentation des tarifs de stationnement pour la première fois depuis 2016. Cette réforme entrera en vigueur le 2 mai 2025. L'équipe municipale de Pierre Hurmic avait annoncé son intention d'indexer les tarifs des services municipaux (crèches, centres de loisirs, bibliothèques, piscines, etc.) à l'inflation. Il s'agit donc d'un rattrapage partiel après neuf ans de gel des tarifs de stationnement.

\Claudine Bichet, adjointe au maire chargée des finances, explique que l'augmentation était nécessaire car « il semblait incongru que tous nos tarifs évoluent sauf le stationnement ». Le contexte budgétaire actuel impose à la Ville de trouver de nouvelles recettes, notamment face à une prévision de 7,4 millions d'euros d'impôts à payer à l'État en 2025. Pierre Hurmic a exclu toute augmentation d'impôts locaux. \Cette nouvelle tarification permettra à la municipalité de générer deux millions d'euros supplémentaires, dont près de la moitié grâce à une nouvelle taxe sur les SUV, à l'image de ce qui est appliqué à Paris. La mairie écologiste a choisi d'instaurer une majoration de 30% sur les prix du stationnement pour les véhicules les plus lourds et les plus polluants (modèles thermiques de plus de 1,6 tonne et hybrides ou électriques de plus de 1,9 tonne). Pour les automobilistes non concernés, l'augmentation sera plus modérée : 1 euro par mois pour les résidents (16 € au lieu de 15 €) et une hausse moyenne de 10% pour les visiteurs. Le stationnement de moins de 1h30 restera inchangé afin de ne pas impacter le commerce du centre-ville





actufr / 🏆 1. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

AUTOMOBILE PIERRE HURMIC STATIONNEMENT BORDEAUX TARIFS

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Kim Jones réclame élégance et délicatesse au défilé Dior homme automne hiver 2025-2026Dior a présenté sa collection homme automne hiver 2025-2026 le vendredi 24 janvier 2025.

Lire la suite »

Mister France 2025 : Mathieu Bedini, Mister Rhône-Alpes 2024 est élu Mister France 2025Trente hommes étaient en compétition samedi soir à l’occasion du concours de Mister France 2025 à Rueil-Malmaison

Lire la suite »

Budget 2025 : « Une spoliation », levée de boucliers contre l’idée d’une taxation de certains retraitésDu RN à LFI, et jusqu’à Matignon qui indique qu’il s’agit « d’une position personnelle » de la ministre du Travail, son idée de taxer les « retraitées qui peuvent se le permettre » pour financer la Sécu, n’a visiblement pas très bien été reçue

Lire la suite »

Une microcrèche dès 2025 à Saint-Riquier : le beau projet d'une assistante maternelleAssistante maternelle depuis quinze ans, Marion Degand va ouvrir une microcrèche pouvant accueillir douze enfants à Saint-Riquier. Les travaux commencent.

Lire la suite »

Une feria d’Istres 2025 couronnée d'une corrida de clôture au paseo de galaAvec quatre corridas en trois jours, les 13, 14 et 15 juin, Istres, une nouvelle fois, prend une place de premier choix sur l’agenda de la temporada française de la toute fin du printemps. Avec, pour cette nouvelle édition, un événement, le retour pour un seul paseo de Juan Bautista, alternant en mano a mano avec le très jeune Marco Pérez.

Lire la suite »

Millau Jazz Festival 2025 : une programmation prometteuse pour une 34e édition enchantéeLe Millau Jazz Festival lève le voile sur une partie de la programmation de sa 34e édition, prévue du 14 au 19 juillet 2025.

Lire la suite »