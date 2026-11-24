Aucun train ne circule entre Bordeaux et Langon du 21 au 26 novembre. Les cars de remplacement de la ligne 44 affichent complet, alors que plusieurs bus roulent presque à vide.

Entre Bordeaux et Langon, la SNCF a suspendu la circulation des trains du samedi 21 au jeudi 26 novembre, le temps d'importants travaux sur les voies, les gares et les ponts. Sur la ligne Bordeaux-Langon, qui compte plus de 9 000 voyages par jour en temps normal, les usagers habitués du TER doivent désormais se tourner vers des cars de remplacement, du covoiturage ou du télétravail. Les départs se font au fil de la semaine, dès l'aube, du côté de Belcier, à Bordeaux.

Le trafic ferroviaire reprendra seulement le jeudi 26 novembre à 12 h 45. D'ici là, la mention " complet " affichée sur les sites de réservation a peut-être dissuadé certains voyageurs, alors que la SNCF assure qu'aucune réservation n'est nécessaire pour monter à bord.

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Des cars de remplacement aux horaires réduits

Les cars de remplacement ne reprennent pas la totalité des départs habituels de la ligne 44. D'ordinaire, les voyageurs qui descendent vers Langon ou Agen disposent de plusieurs trains, dont le 6 h 32, le 6 h 53, le 7 h 24, le 7 h 40, le 8 h 34 et le 8 h 42. Pendant le chantier, le premier bus part à 6 h 05 ou à 6 h 15, puis il faut attendre les alentours de 8 heures pour un car vers Langon.

Sur la même tranche horaire, la SNCF propose donc trois départs au lieu de six. Le temps de trajet pèse aussi sur les voyageurs : le car parti de Langon à 6 h 10 a suivi la départementale, marqué l'arrêt à chaque gare et mis une heure et cinquante minutes pour rejoindre Bordeaux.

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Des usagers partagés entre résignation et réclamations

Jérôme, la quarantaine, accepte la situation tant qu'elle reste limitée à quelques jours. Il juge toutefois que le bus direct vers Langon est une solution correcte, et regrette qu'aucun geste commercial ne soit accordé aux abonnés.

Une voyageuse qui doit rejoindre Marmande décrit une autre difficulté. Habituellement, elle prend le train de 21 h 39, mais aucun car n'était prévu à cette heure-là, et elle a dû passer la nuit à l'hôtel après son travail. Sur les réseaux sociaux, plusieurs habitués racontent leurs arrangements, comme des jours de congé ou du covoiturage au départ du péage de La Réole.

Le mardi 24 novembre, le premier car de 7 h 52 est parti avec neuf personnes à bord, et celui de 8 heures avec six voyageurs seulement. Ces chiffres montrent que la fréquentation dépend fortement des portions et des horaires, même si la mention " complet " sur les sites de réservation pèse sur les décisions des usagers.

Un impact concret sur les trajets quotidiens et la gare

Pour les lycéens, la coupure a des conséquences directes. Vers 17 h 30, devant la gare de Langon, une trentaine de lycéens montent dans le car pour Bordeaux, qui en a pour plus d'une heure et demie avec un arrêt à chaque gare. Un élève qui descend à Podensac explique avoir raté son train la veille, en ayant oublié les travaux et en pensant qu'il fallait réserver.

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La coupure modifie aussi le paysage autour de la ligne. À Saint-Médard-d'Eyrans, les habitants constatent que les aménagements ferroviaires transforment leur commune, des rues du centre-bourg jusqu'aux maisons situées en bordure de voie. Les travaux entre Bordeaux et Langon se poursuivent jusqu'au jeudi 26 novembre, date à partir de laquelle les trains doivent recommencer à circuler.