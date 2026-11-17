Le tribunal administratif de Bordeaux suspend l'interdiction préfectorale pour la place de la Bourse, permettant aux milliers de manifestants du 17 novembre de défiler pacifiquement.

Le tribunal administratif de Bordeaux a rendu une décision majeure mardi 17 novembre en suspendant l'arrêté préfectoral interdisant le rassemblement sur la place de la Bourse. Cette annulation juridique permet aux forces de l'ordre et aux organisateurs syndicaux de résoudre le bras de fer qui opposait la préfecture aux syndicats depuis la veille, ouvrant ainsi la voie à une manifestation pacifique et autorisée pour les milliers de participants attendus dans le centre-ville girondin.

Validation juridique de la place de la Bourse

Le contentieux opposait la préfecture de la Gironde, qui avait émis un arrêté d'interdiction pour la place de la Bourse, et les organisations syndicales, qui contestaient cette mesure pour des raisons de sécurité et de droit fondamental à manifester. Les syndicats refusaient catégoriquement une dispersion à la place de la Victoire, jugée dangereuse pour l'intégrité physique des manifestants. À 14 heures, face à l'incertitude concernant la décision du juge administratif, le cortège a briquement dévié vers la rue de Cursol, rapidement dégagée par les forces de l'ordre qui sont restées discrètes.

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La situation a basculé vers 15 heures lorsque la nouvelle de la suspension de l'arrêté préfectoral est tombée. Les manifestants, menés par les étudiants et lycéens, ont pu rejoindre la place de la Bourse sans incident majeur. Stéphane Obé de la CGT et Laurence Laborde de la FSU ont salué cette décision de justice comme une victoire pour le droit de manifester, confirmant l'inaptitude de l'administration à interdire des rassemblements pacifiques et encadrés.

Mobilisation syndale et diversité des acteurs

La mobilisation du 17 novembre réunissait une vaste intersyndicale regroupant la CGT, FO, la FSU, Solidaires et l'Unsa, ainsi que la CFDT, la CFTC et le CFE-CGC. Les syndicats ont placé leur action sous le signe des salaires, des retraites, des services publics, de la jeunesse et de la défense des libertés publiques. Le ton était donné par une banderole affichant la formule " Déterminé(e)s, forcément, et plus que jamais ", marquant la continuité d'un mouvement social engagé depuis huit semaines d'actions répétées.

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Les chiffres de la participation varient considérablement selon les sources. La préfecture de la Gironde a estimé le nombre de participants à 3 100 personnes, tandis que les organisateurs syndicaux revendiquaient une présence de 12 000 personnes. Bien que inférieure au pic de la manifestation du 5 novembre, qui avait vu jusqu'à 21 000 personnes selon la police et plus de 100 000 selon les syndicats, cette nouvelle mobilisation a connu un rajeunissement notable de son public en cours de route.

Témoignages et engagement des travailleurs

Au cœur du cortège, des salariés de la restauration rapide comme Sami et Mathilde, trentenaires, ont exprimé leur soutien à la grève, dénonçant les mesures qu'ils jugent liberticides. Aline, salariée de l'enseignement supérieur venue sur sa pause déjeuner, a réitéré la détermination du mouvement avec la phrase " On est là parce qu'on ne lâchera rien ", soulignant la précarité des emplois qui empêche beaucoup de prendre une journée de congé rémunérée pour participer à la grève.

La question des revenus et des retraites constitue un moteur central de cette colère. Michel, postier en fin de carrière, a décrit sa situation avec amertume, évoquant une paie de misère et une retraite estimée à 1 300 euros après plus de quarante ans de service. Pour lui, la perte de salaire mensuel liée à la grève, estimée à environ 200 euros, représente un sacrifice financier important mais acceptable au regard de l'enjeu collectif de la lutte.

Réactions des forces de l'ordre et suite du mouvement

Les effectifs de maintien de l'ordre ont été adaptés à cette journée, avec deux unités CRS sur trois présentes à Bordeaux qui n'étaient pas actives sur le terrain ce mardi 17 novembre. Cette relative faiblesse des forces de l'ordre spécialisées contraste avec les alertes lancées par le syndicat Unité CRS, qui craint une prolongation de la crise sociale jusqu'à la présidentielle. Le rassemblement final sur la place de la Bourse a été dispersé dans le calme par une chute de pluie, marquant la fin d'une journée marquée par la victoire juridique des manifestants sur l'interdiction administrative.