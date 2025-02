Bordeaux : L'empoisonnement des chiens crée l'effroi

Des chiens sont victimes d'empoisonnements dans les parcs de Bordeaux. Les propriétaires sont terrorisés et appelent à la vigilance.

À Bordeaux et ses environs, les propriétaires de chiens sont confrontés à une inquiétante situation : des cas d'empoisonnement multiples ont été signalés, principalement dans les parcs et les espaces publics. Les témoignages recueillis par France 3 Nouvelle-Aquitaine révèlent des scènes terrifiantes, comme celle de Corinne, propriétaire d'une Staffordshire Bull Terrier, qui a vu son chien convulser après une promenade au Lac vert de Canéjan.

\ Si certains chiens ont eu la chance de s'en sortir, d'autres n'ont pas eu cette chance. Des décès d'animaux ont été signalés, alimentant la crainte et la perplexité parmi les propriétaires. Les sources affirment que la nourriture empoisonnée serait à l'origine de ces incidents, notamment des boulettes de viande ou des tablettes de chocolat, toxiques pour les chiens. \ Face à cette situation inquiétante, les propriétaires de chiens se sont mobilisés sur les réseaux sociaux. Une communauté grandissante s'est formée pour soutenir les uns les autres et partager les informations. Une propriétaire a même créé une carte interactive recensant les lieux où des empoisonnements ont été signalés, permettant de visualiser les zones à risque et de prévenir les autres propriétaires. Les propriétaires incitent également les promeneurs à la vigilance et à la collecte d'échantillons suspects pour en analyser la composition et identifier les auteurs de ces actes cruels. Des appels sont également lancés auprès des autorités locales pour la mise en place de rondes de police municipale dans les zones touchées





