Bordeaux : Interdiction de vente d'alcool à emporter sur la place Saint-Projet

La mairie de Bordeaux interdit la vente d'alcool à emporter entre 20 heures et 22 heures sur la place Saint-Projet et la rue de la Merci, afin de lutter contre les nuisances liées à la consommation d'alcool.

Du 1er février au 30 juin 2025, un arrêté municipal interdit la vente d'alcool à emporter entre 20 heures et 22 heures pour les commerces de la rue de la Merci et de la place Saint-Projet, dans le centre-ville de Bordeaux . Cette décision, entérinée le 31 janvier par l'adjoint au maire chargé de la sécurité, fait suite aux plaintes de certains riverains de la place Saint-Projet, qui se transforme trop souvent en théâtre de rixes et autres troubles à l'ordre public.

La police municipale a constaté des troubles liés à la consommation d'alcool sur les secteurs concernés, notamment en soirée. \Des marginaux squattent la place Saint-Projet pour consommer de l'alcool et ils profitent de la fermeture tardive du supermarché Aldi (21h30) ou du Carrefour City (22h), qui sont situés juste à côté, pour se réapprovisionner. L'arrêté municipal précise que « les établissements concernés doivent prendre toutes les mesures nécessaires visant à mettre hors de portée l'intégralité des boissons alcooliques pendant cette période et les horaires d'interdiction (système de bâchage totalement occultant dissimulant les boissons alcoolisées, chaînes empêchant l'accès au rayon des alcools…) ». \Ce n'est pas la première fois que la mairie de Bordeaux prend un tel arrêté. En décembre 2023, c'était le cas pour la rue Élie Gintrac en raison (aussi) de nombreuses nuisances signalées. Un autre arrêté avait même imposé la fermeture des commerces dès 19 heures. On en n’est pas là pour la place Saint-Projet





