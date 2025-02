Bordeaux fête le personnage de Mimil et le lancement du festival Ratatam

Bordeaux s'apprête à célébrer le 12e anniversaire de Mimil, personnage emblématique du street artiste David Selor, avec une exposition d'œuvres d'art. En parallèle, la ville organise une soirée festive pour le lancement de la 8e édition du festival Ratatam, qui proposera des animations pour enfants et adultes.

Pour célébrer le lancement de la 8e édition du festival Ratatam samedi 15 février, une boum pour les petits et grands est organisée dans la salle Colindres, au Haillan. L’entrée est gratuite et la fête débutera à 17 heures. Tous les quarts d’heure, de nouvelles thématiques musicales (disco, rock, pop…) ambianceront les enfants et les parents. La 8 édition du festival Ratatam durera jusqu’au 23 février.

Tous les enfants à partir de 3 ans pourront assister à des concours de dessins et de grimaces, des ateliers créatifs, des spectacles … Mimil, personnage emblématique du street artiste David Selor, s’est imposé dans les rues de Bordeaux. \Humanoïde à tête animale jaune et marinière bleue et blanche, Mimil, personnage emblématique du street artiste David Selor, s’est imposé dans les rues de Bordeaux avant de voyager à Bruxelles, Londres, Porto, Athènes, Paris, Marseille ou encore Rome. Créature malicieuse et poétique, souvent accompagnée de jeux de mots (« L’amour à mer dit vague » ; « La vie est aussi belle les yeux fermés (enfin, on ne sait pas) »), il fête aujourd’hui son anniversaire. Pour l’occasion, David Selor convie 15 artistes à investir l’Espace Saint-Rémi avec des œuvres sur toile et des installations : A-MO, Carni Bird, Atom Ludik, Perro, MR Poulet, Rouge, Nigoull, Neshöba, Möka, Noty Aroz, Piko Paséos, Marc Pouyet, Maïté Millieroux, Mika, R-nuage. « Rien ne doit dix paraître, les 12 ans du Mimil ». Du 13 février au 16 mars, Espace Saint-Rémi, 4 rue Jouannet, Bordeaux. Entrée libre du mercredi au dimanche de 13 heures à 19 h 30. \L’association So’Jaime - L’âme des artistes propose une animation jeux vidéo - Retrogaming pour redécouvrir les jeux vidéo qui ont marqué toute une génération : des bornes d’arcade mythiques aux consoles cultes des années 80 et 90. Des animateurs passionnés feront revivre au public l’âge d’or du gaming, manettes en main. Au programme : des sessions de jeu sur des consoles vintage soigneusement restaurées, des tournois amicaux sur les grands classiques, des explications sur l’histoire du jeu vidéo… \Autour de Goya à la bibliothèque MériadeckLa bibliothèque Mériadeck propose, en partenariat avec le musée des Beaux-Arts, plusieurs rendez-vous. Samedi 15 février, de 10 h 30 à 12 heures, « le patrimoine ouvre ses coffres ». Francisco Goya a eu trois patries : Saragosse, proche de Fuentetodos, village où il naît en 1746, Madrid où son génie rencontre honneurs et fortune et Bordeaux où il vit ses quatre dernières années et où il meurt en 1828. Les collections patrimoniales vous font découvrir le Bordeaux de Goya, son œuvre prolifique, ses amis et le talent de celle qui éclaire ses dernières années, sa fille présumée, Rosario Weiss. Et toujours samedi de 16 h 30 à 17 heures, « Il était une fois : Goya et Maria del Rosario Weiss ». Bibliothèque Mériadeck, Espace Patrimoine 4e étage. Entrée libre. [email protected] \Les deux gagnants joueront sur la scène Place du Bicentenaire, le vendredi et le samedi pendant la Fête de la Morue 2025. Chaque année, la ville de Bègles organise le tremplin des groupes live de la Fête de la Morue. Cette soirée permet à des groupes sélectionnés préalablement par un comité d’écoute de jouer devant le public, mais aussi devant un jury de sélection. Les deux gagnants joueront sur la scène Place du Bicentenaire, le vendredi et le samedi pendant la Fête de la Morue 2025. Pour cette édition, 4 groupes ont été sélectionnés : L Project – (hip-hop) Mart – (pop folk) Neilhuj - (Rap) et Nova Sauvageonne – (musiques du monde). Au public de les découvrir et d’encourager son groupe préféré





