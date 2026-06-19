Bordeaux et Libourne adaptent la Fête de la musique à la canicule

En raison de la vague de chaleur et de l'alerte canicule en Gironde, les municipalités de Bordeaux et Libourne modifient le programme de la Fête de la musique. Interdiction des manifestations en extérieur dans la journée à Bordeaux, annulations anticipées à Libourne : les festivités sont réorganisées pour le week-end des 20 et 21 juin 2020.

La canicule qui sévit en Gironde entraîne des adaptations majeures pour la Fête de la musique dans plusieurs communes. Alors que le département est placé en vigilance orange canicule à compter de ce samedi 20 juin à midi, les températures doivent continuer de grimper avec un pic attendu ce week-end et en début de semaine prochaine, frôlant les 40 °C le dimanche 21 juin, premier jour officiel de l'été.

Face à ces fortes chaleurs, la Ville de Libourne a annoncé l'annulation de toutes les animations prévues sur la voie publique avant 19 heures. Les concerts, chorales et DJ sets sont reportés ou réorganisés selon un nouveau programme adapté. À Bordeaux, le maire Thomas Cazenave a signé un arrêté municipal ce vendredi 19 juin interdisant toute manifestation en extérieur entre 12 et 19 heures le dimanche 21 juin.

Cette décision entraîne l'annulation de la Fête de la musique des enfants, qui devait se tenir de 14 à 19 heures au Parc Rivière. Seules les manifestations accueillies en lieux intérieurs et les concerts prévus après 19 heures sont maintenus. L'ensemble des mesures vise à protéger les participants et le public des risques liés à la chaleur excessive.

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