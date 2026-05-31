Inauguration d'un bâtiment de 55 m dédié au patrimoine viticole mondial, combinant architecture organique et parcours immersif, au cœur d'une journée où Bordeaux célèbre aussi le titre de champion de France.

ÉPHÉMÉRIDE DU 30 MAI - Tout ce qu'il faut savoir pour bien commencer la journée. En ce 30 mai, la ville de Bordeaux célèbre non seulement les fêtes traditionnelles de la Pétronille et de la Pierrette, mais surtout l'inauguration officielle d'un édifice qui vient redéfinir le paysage urbain de la capitale girondine.

Au détour de la rive gauche de la Garonne, une silhouette dorée s'élève, dominant la ligne d'horizon habituellement occupée par les quais et le port de la Lune. Cette nouvelle construction, haut de cinquante‑cinq mètres, représente le aboutissement de plusieurs années de gestation architecturale et politique et se veut le symbole d'un patrimoine culturel, universel et vivant du vin.

Portée par la vision internationale du maire Alain Juppé, elle a été dessinée par l'agence d'architecture XTU, qui a choisi des courbes organiques rappelant le tourbillon du vin lorsqu'il est agité dans un verre. L'aspect extérieur, à la fois élégant et futuriste, ne cherche pas à imposer une forme littérale, mais à évoquer le mouvement fluide du liquide précieux qui a façonné l'histoire de la région depuis l'Antiquité.

L'intérieur du bâtiment rompt radicalement avec le concept traditionnel de musée ou de vitrine locale. Il propose un parcours immersif qui invite le visiteur à parcourir les civilisations viticoles du monde entier, de l'Antiquité à nos jours, à travers des espaces interactifs, des projections panoramiques et des installations sensorielles. Chaque salle est dédiée à une période ou à une région spécifique, offrant un dialogue entre les savoir‑faire anciens et les techniques modernes de vinification.

Cette approche globale reflète la volonté de la Cité du vin de jouer le rôle de carrefour culturel, où l'on peut à la fois admirer l'art du raisin, comprendre les enjeux économiques et environnementaux du secteur, et goûter des crus sélectionnés parmi les plus prestigieux. Depuis son ouverture, le site accueille plusieurs centaines de milliers de visiteurs chaque année, faisant de lui l'un des totems majeurs de Bordeaux et prouvant que la tradition la plus ancienne peut s'incarner dans une architecture contemporaine et dynamique.

Parallèlement à cet événement culturel, les Girondins ont vécu un moment fort de l'histoire sportive en s'offrant le titre de champions de France après une victoire serrée contre le Paris Saint‑Germain (2‑3). Ce succès vient couronner une saison marquée par des performances exceptionnelles et renforce le sentiment d'appartenance à une ville qui sait se réinventer tant sur le plan artistique que sportif.

Dans le même temps, la ville célèbre également d'autres moments marquants de son patrimoine, comme l'histoire de la cloche de Big Ben qui a retenti pour la première fois le 11 juillet 1859, ou le décès du célèbre artiste Christo Vladimiroff Javacheff, créateur d'installations monumentales, rappelant l'importance de la mémoire collective. Enfin, le moteur de recherche des archives de "Sud Ouest", mis en ligne le 8 janvier 2019, continue d'offrir aux habitants un accès privilégié à la documentation régionale, permettant à chacun de revisiter le passé de la région et de mieux comprendre les dynamiques qui l'ont façonnée





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