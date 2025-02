Bordeaux-Bègles craque face à Bayonne dans les dernières minutes

L'Union Bordeaux-Bègles a failli remporter un exploit à Jean Dauger face à Bayonne, mais a finalement cédé en fin de match (36-32). Décimés par les blessures et absentes internationaux, les Bordelais ont ramené un point de bonus défensif.

L'Union Bordeaux-Bègles a failli réaliser un exploit dans l'enceinte imprenable de Jean Dauger. Mais l'UBB a craqué dans les dernières minutes face à Bayonne samedi (36-32) lors de la 16e journée de Top 14. Décimées par les blessures et la fenêtre internationale, les Bordelais ont ramené un point de bonus défensif qui ne leur assure pas de conserver la tête du championnat à la fin du week-end. L'UBB a été proche de l'exploit.

Le leader Bordeaux-Bègles, frappé par les blessures et l'absence de ses internationaux, a cédé de justesse samedi à Bayonne (36-32), qui renforce sa position au pied du podium, son objectif initial pour cette 16e journée de Top 14. Deux faux-doublons (Lyon et Bayonne), deux défaites pour les hommes de Yannick Bru, déjà confrontés à ce genre de situation la saison dernière, ce qui les avait obligés à lutter pour se qualifier. Cette année, leur effectif avant le Tournoi était plus conséquent mais ils pourraient bien être relégués des deux premières places du classement à la fin du week-end par Toulon et Toulouse, voire même l'équipe suivante après la réception de Clermont, toujours sans ses principales stars internationales. L'Aviron, toujours aussi solide dans son antre, poursuit sa série invaincus même si les coéquipiers de Camille Lopez ont paniqué quelques minutes au retour des vestiaires en encaissant un 15-0 qui aurait pu avoir des conséquences plus graves. A Jean-Dauger, terre de retrouvailles pour nombre de joueurs et de membres du staff visiteurs, de tensions extra-sportives ces derniers mois entre le manager girondin Yannick Bru et son ex-président Philippe Tayeb, autour du non-transfert du pilier international Tevita Tatafu, l'UBB a pour une fois réussi son début avant de craquer en termes de discipline et de conquête, avec une touche toujours défaillante et une mêlée régulièrement sanctionnée. En réponse à l'essai rapide de Nicolas Depoortere, servi admirablement au pied par l'arrière jeune prodige Jon Echegaray, remarqué pour avoir franchi au préalable (6e), l'Aviron a répondu par la botte de Camille Lopez (3 pénalités réussies à la pause) et un essai de Guillaume Rouet, validant une percée exceptionnelle de Rodrigo Bruni avec trois plaquages cassés (24e). D'un 19-8 potentiel sur une énième pénalité cette fois manquée par Lopez (47e), les Basques ont subi le réveil bordelais, matérialisé par une pénalité de Joey Carbery et surtout deux essais en trois minutes signés Echegaray (52e) servi d'une belle sautée par Arthur Retière, encore décisif sur celui de Temo Matiu (16-23). La puissance dévastatrice de Bruni a ramené les Basques à hauteur (58e), celle de Andy Bordelai (71e) suite à un coup-franc rapidement joué après un mauvais lancer en touche de Connor Sa, aurait pu anéantir les velléités visiteuses (33-26). Au courage, Lucu et les siens se sont lancés à l'assaut des 22 mètres ciel et blanc et ont choisi de prendre les points pour au moins ramener le bonus défensif, mérité vu les circonstances





