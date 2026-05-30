Bordeaux : 30 ans de la Marche des Fiertés, entre fête et revendications

La Marche des Fiertés de Bordeaux a fêté ses 30 ans avec un défilé rassemblant des milliers de participants, mêlant souvenirs des premières éditions et revendications actuelles.

La Marche des Fiertés de Bordeaux a célébré son 30e anniversaire le samedi 30 mai 2026, avec un défilé géant parti de la Place des Quinconces.

Des milliers de participants, allant des adolescents aux grands-parents, des Bordelais d'origine ou d'adoption aux touristes anglais, allemands ou péruviens, se sont rassemblés pour une journée de fête et de revendications. Laure et Evelyne, venues soutenir la cause, ont déclaré : "On ne veut pas que les droits régressent. Notre présence est politique.

" Un père et sa fille d'Angleterre, tout juste arrivés, se sont enthousiasmés : "On a vu que c'était la Gay Pride, on va danser ! " L'événement a également été l'occasion de se souvenir de la première Gay Pride de Bordeaux en 1996, alors que seuls 200 participants s'étaient réunis place de la Comédie. Des organisateurs et festivaliers de l'époque ont partagé leurs souvenirs, évoquant un événement joyeux mais toujours politique.

Aujourd'hui, la marche s'étend au-delà de Bordeaux, comme en témoigne la troisième marche des fiertés de Libourne, qui a rassemblé 500 personnes, ou celle d'Agen, qui vise à répondre à la solitude des personnes LGBTQI+ en milieu rural. Les tubes de Dalida et Rose Laurens ont résonné, créant une ambiance de madeleine régressive. Maquillés de violet, argenté, vert et rouge, les participants ont dansé sur les chars, arborant mini-shorts, dentelles et tutus.

Une jeune Bordelaise a résumé l'esprit du jour : "Ici, on est tous ensemble, on n'a plus besoin de se cacher, on est en famille.

" Cependant, derrière la fête, le message politique reste fort : la défense des droits acquis et la lutte contre les discriminations, un combat toujours d'actualité





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