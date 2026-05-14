Booba et Marine Le Pen : Une alliance improbable contre Kylian Mbappé

Le rappeur Booba surprend ses fans en relayant les moqueries de Marine Le Pen envers Kylian Mbappé, marquant un revirement politique étonnant par rapport à ses déclarations passées.

Le paysage médiatique français est une fois de plus secoué par un événement aussi improbable qu'explosif. Booba , figure emblématique et controversée du rap français, a récemment utilisé ses réseaux sociaux pour propager un message qui a laissé nombre de ses abonnés perplexes.

En partageant dans sa story Instagram une séquence où Marine Le Pen, figure de proue du Rassemblement national, s'en prend avec virulence à Kylian Mbappé, le Duc de Boulogne a déclenché une véritable tempête numérique. Ce geste, loin d'être anodin, s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre le monde du sport et la sphère politique, illustrant une fois de plus la capacité de Booba à bousculer les codes et à choquer son public par des alliances inattendues.

Tout commence par une prise de parole courageuse mais risquée de la part de Kylian Mbappé. Lors d'un entretien accordé au magazine Vanity Fair, le capitaine de l'équipe de France et désormais joueur du Real Madrid a exprimé ses inquiétudes profondes quant à une éventuelle accession au pouvoir du parti d'extrême droite. Mbappé avait alors déclaré qu'il savait parfaitement ce que signifiait une telle victoire et quelles pourraient être les conséquences dramatiques pour la France et ses citoyens.

Cette sortie médiatique, perçue comme un engagement politique fort, a immédiatement attiré l'attention des responsables du RN, qui n'ont pas tardé à réagir pour discréditer la parole du footballeur. La réponse de Marine Le Pen, délivrée en direct sur les ondes de RTL, a été marquée par un sarcasme cinglant. Plutôt que de débattre sur le fond des inquiétudes de Mbappé, la présidente du Rassemblement national a choisi de s'attaquer à la crédibilité du joueur en utilisant un parallèle sportif.

Elle a raillé le fait que Mbappé ait quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre le Real Madrid avec l'ambition affichée de remporter la Ligue des champions, alors que le PSG a continué sa quête de trophées. Pour Marine Le Pen, les prédictions de Mbappé sur l'incapacité du RN à gagner les élections seraient tout aussi erronées que ses calculs de carrière sportive.

Cette rhétorique, visant à tourner en dérision l'adversaire, a trouvé un écho surprenant chez le rappeur Booba, qui a relayé la vidéo avec des émojis moqueurs. Ce qui choque le plus les observateurs et les fans du rappeur, c'est le revirement spectaculaire de Booba. Il y a seulement quelques années, le Duc de Boulogne se montrait farouchement opposé aux idées du Front national, aujourd'hui devenu Rassemblement national.

En 2021, lors d'une interview accordée à France Inter, Booba n'avait pas mâché ses mots, affirmant que ce parti ne devrait jamais exister et comparant même ses membres à des nazis. Il avait notamment rappelé les actes passés de Jean-Marie Le Pen, évoquant la torture d'Algériens. Voir aujourd'hui Booba soutenir, même indirectement et par dérision, les propos de Marine Le Pen crée un paradoxe idéologique saisissant.

Il semble que la haine ou le mépris que Booba nourrit à l'égard de Kylian Mbappé l'emporte désormais sur ses convictions politiques passées. Cette stratégie du moins pire, ou peut-être un simple désir de provoquer, montre que dans l'arène des réseaux sociaux, les alliances se font et se défont selon les cibles du moment. Le public se demande désormais si ce soutien est un simple troll ou le signe d'un changement de vision politique.

Quoi qu'il en soit, l'image de Marine Le Pen validée par un artiste issu des quartiers populaires et historiquement critique de l'extrême droite offre un spectacle surréaliste qui alimente tous les débats sur la polarisation de la société française actuelle





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