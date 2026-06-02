Booba condamné à 3 mois de prison avec sursis pour cyberharcèlement et injures racistes

Le rappeur Booba a été condamné à trois mois de prison avec sursis et 30 000 euros d'amende pour injures racistes et cyberharcèlement visant la journaliste de France Télévisions Linh-Lan Dao.

Le rappeur Booba a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à trois mois de prison avec sursis et 30 000 euros d'amende pour injures racistes et cyberharcèlement visant la journaliste de France Télévisions Linh-Lan Dao.

La justice a tranché. Ce mardi 2 juin, le tribunal correctionnel de Paris a condamné Booba à trois mois de prison avec sursis et 30 000 euros d'amende pour injures racistes et cyberharcèlement visant la journaliste de France Télévisions Linh-Lan Dao. La justice a tranché. Les faits remontent à janvier 2024.

Après la publication d'un article de fact-checking sur les prises de position du rappeur concernant les vaccins contre le Covid-19, la journaliste avait été la cible d'une importante vague de messages haineux sur les réseaux sociaux. Linh-Lan Dao avait accusé Booba de l'avoir exposée à ses millions d'abonnés sur X. Elle avait dénoncé plusieurs semaines de cyberharcèlement, marquées par des messages racistes, sexistes et insultants.

Le parquet avait requis huit mois de prison avec sursis, 30 000 euros d'amende ainsi qu'un stage de sensibilisation à la lutte contre la haine en ligne. La défense du rappeur avait, de son côté, plaidé la relaxe





laprovence / 🏆 62. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Booba Condamnation Cyberharcèlement Injures Racistes Journaliste

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'De 5 000 à 6 000 fans' au Cavail' Geek Festival de Cavaillon'De 5 000 à 6 000 fans' au Cavail' Geek Festival de Cavaillon

Read more »

Choose France : Workday, le géant américain des logiciels RH, investit 200 millions d'euros en FranceEXCLUSIF. Parmi toutes les annonces de Choose France, l'éditeur américain de logiciels RH et finance promet de son côté une enveloppe de 200 millions d'euros investis en France sur trois ans. L'éditeur américain spécialisé dans les solutions RH et comptables entend aussi former plus de 1 000 employés à l'IA en France.

Read more »

Choose France : Tekever double la mise pour produire des drones en FranceLe fabricant portugais Tekever porte de 100 à 200 millions d'euros son investissement et va recruter 200 personnes en France. Son usine lotoise, qui sera mise en service cet été, pourra produire à terme plusieurs dizaines de drones par mois.

Read more »

Choose France : le Japonais Softbank va investir une somme record dans les Hauts-de-FranceSi le géant technologique SoftBank a annoncé un investissement record de 75 milliards d’euros dans le pays dans le cadre de Choose France, 45 milliards vont être investis d’ici 2031 dans les Hauts-de-France. Il s’agira d’«infrastructures liées à l'intelligence artificielle».

Read more »