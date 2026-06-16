Bonnie Tyler sortie du coma mais reste en soins intensifs : son état reste très grave

La chanteuse Bonnie Tyler, célèbre pour son tube Total Eclipse of the Heart, a quitté le coma artificiel après une opération intestinale urgente au Portugal. Bien que son état s'améliore lentement, elle demeure en soins intensifs et son rétablissement complet prendra du temps, selon son agent.

Bonnie Tyler , l'interprète mythique du tube planétaire "Total Eclipse of the Heart", a quitté l'état de coma artificiel dans lequel elle avait été placée début mai.

Cette décision médicale avait été prise suite à une opération intestinale urgente subie à l'hôpital de Faro, au Portugal, où l'artiste possède une résidence secondaire. Si cette sortie du coma constitue une évolution favorable et une étape cruciale dans son parcours de soins, son état de santé général reste néanmoins très sérieux. Selon les informations communiquées par son agent, la chanteuse continue d'être prise en charge dans le service de soins intensifs de l'établissement hospitalier portugais.

La famille et l'équipe médicale entourent étroitement la star galloise dans cette phase délicate de sa convalescence. Les annonces officielles se montrent prudentes mais teintées d'un certain optimisme. Bien que la amélioration soit réelle, le processus de récupération est décrit comme lent et progressif. Les médecins en charge de son cas demeurent confiants dans la perspective d'un rétablissement complet à terme, mais ils insistent sur le fait que cela exigera du temps, de la patience et des soins constants.

Cette alerte médicale avait plongé ses nombreux fans dans l'inquiétude et avait contraint l'artiste à annuler l'ensemble des engagements professionnels prévus dans l'immédiat. Elle devait ainsi lancer une importante tournée européenne le 22 mai, avec des concerts programmés dans plusieurs pays, notamment en Allemagne, en Autriche et au Royaume-Uni. Cette série de spectacles, très attendue par son public, a dû être reportée sine die dans l'attente de son rétablissement et de sa pleine capacité à assurer ces performances exigeantes.

De son vrai nom Gaynor Hopkins, Bonnie Tyler est née en 1951 dans le comté de Brecknockshire, au Pays de Galles. Elle a débuté sa carrière à la fin des années 1970 et s'est rapidement imposée avec des titres puissants comme "It's a Heartache". Mais c'est véritablement en 1983 avec la sortie de la ballade dramatique "Total Eclipse of the Heart", écrite et produite par Jim Steinman, qu'elle accède à une renommée internationale.

Le titre a dominé les classements musicaux dans de multiples pays, devenant un hymne incontournable. Par la suite, elle a enchaîné les succès, notamment avec "Holding Out for a Hero" en 1984, titre pop-rock emblématique de la bande-originale du film "Footloose". Son timbre de voix rauque et caractéristique a marqué toute une époque et lui a valu une reconnaissance mondiale. Ses contributions à la culture musicale britannique ont été honorées à deux reprises par la famille royale.

Peu avant son décès en septembre 2022, la reine Elizabeth II l'avait récompensée. Par la suite, le roi Charles III lui a remis en 2023 la médaille de l'Ordre de l'Empire britannique (MBE) pour l'ensemble de ses services rendus à la musique. Ces distinctions soulignent l'impact durable de son œuvre sur le patrimoine artistique du Royaume-Uni et au-delà.

L'ensemble du milieu de la musique et ses legions de fans à travers le monde suivent désormais avec une attention soutenue chaque nouvelle information concernant son état de santé, dans l'espoir d'un prompt et complet rétablissement





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