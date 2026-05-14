Bonnie Tyler, hospitalisée après une opération d'urgence, se trouve désormais dans un état stable

Bonnie Tyler, la chanteuse galloise qui a connu un immense succès avec 'Total Eclipse of the Heart', est hospitalisée depuis plusieurs jours après une opération intestinale d'urgence dans un hôpital portugais de Faro. Elle se trouve désormais dans un état stable, mais reste gravement malade, selon le porte-parole de la chanteuse à la BBC.

Bonnie Tyler , hospitalisée depuis plusieurs jours après une opération intestinale d'urgence dans un hôpital portugais de Faro , se trouve désormais dans un état stable . L'interprète de 'Total Eclipse of the Heart', âgée de 74 ans, a été hospitalisée mercredi 6 mai puis placée dans un coma artificiel après son intervention chirurgicale.

Son guitariste Ed Poole a lui adressé un message de soutien, affirmant que lui et le reste du groupe 'espèrent et prient pour qu'elle s'en sorte'. La chanteuse Gloria Gaynor, connue pour le titre 'I Will Survive', a également publié un message : 'Je te souhaite un prompt rétablissement, Bonnie !

'. Originaire de Neath, Bonnie Tyler est surtout connue pour son immense succès 'Total Eclipse of the Heart', sorti en 1983 et classé numéro un des ventes au Royaume-Uni comme aux États-Unis





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