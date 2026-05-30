Les fans d'Aya Nakamura pourront suivre le concert en direct depuis chez eux. Le Paris Saint-Germain joue sa deuxième finale consécutive en Ligue des Champions ce 30 mai contre Arsenal. Wegovy et Mounjaro, des médicaments révolutionnaires pour la prise en charge de l'obésité, seront partiellement remboursés par l'assurance maladie à partir de la mi-juin.

Bonne nouvelle pour les fans d' Aya Nakamura . Ceux qui n'ont pas réussi à avoir de places pour ses concerts au Stade de France, les 29, 30 et 31 mai, pourront tout de même regarder le show depuis chez eux.

Alors, comment suivre le concert en direct? Le Paris Saint-Germain joue sa deuxième finale consécutive en Ligue des Champions ce 30 mai contre Arsenal. L'an dernier, les célébrations de la victoire des Parisiens avait été émaillée de débordements. Un dispositif de sécurité XXL est déployé cette année.

Qu'a prévu la préfecture de police de Paris? Wegovy et Mounjaro. Ces noms ne vous évoque peut-être rien mais ces deux médicaments révolutionnent la prise en charge de l'obésité. A partir de la mi-juin ils seront partiellement remboursés par l'assurance maladie.

Qu'est-ce que ces nouveaux médicaments? Une partie de la gauche ne veut pas de Jean-Luc Mélenchon comme candidat à la présidentielle de 2027. Pourtant les candidats potentiels comme Raphaël Glucksmann peinent à exister dans cette pré-campagne. Qui incarnera la gauche non-mélenchoniste à la prochaine élection présidentielle?

Le tournoi de tennis de Roland-Garros doit composer cette année avec des températures records. Le mercure dépasse les 30 degrés sur les cours parisiens. Des conditions de jeu inhabituelles qui ne sont pas sans conséquences pour les joueurs. Comment s'acclimatent-ils aux fortes chaleurs?

C'est du jamais vu en France. 8 départements sont en alerte orange canicule pour le mardi 26 mai en Bretagne, en Normandie et dans les Pays de La Loire. Le mercure y dépasse le 30 degrés depuis plusieurs jours. Pourquoi fait-il si chaud aussi tôt dans l'année? Halupedia, c'est une encyclopédie en ligne dans laquelle chaque article est généré par IA.

Créée par un développeur polonais, c'est un univers complètement parallèle : avec des références absurdes, des événements fictifs. Il n'y a aucune vérité factuelle ni de vérification collaborative. Que trouve-t-on dans les articles d'Halupedia? Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a annoncé ce mardi 19 mai vouloir proposer une loi sur l'imprescriptibilité des viols sur mineurs. Une loi qu'il espère voir votée





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