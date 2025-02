Bonadei Tourne Vers l'Euro avec une Liste de 23 Joueuses

Laurent Bonadei, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine, dévoile sa liste pour les premiers matchs de la Ligue des Nations contre la Norvège et l'Islande. L'objectif est clairement l'Euro, qui se déroule dans moins de cinq mois. La sélection se compose d'un groupe de 23 joueuses et le 3-4-3 semble être le système de jeu privilégié.

Laurent Bonadei , le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine, a effectué des progrès significatifs dans ses réflexions après quatre matchs amicaux. L'accent est mis sur l' Euro , qui se déroulera dans moins de cinq mois (du 2 au 27 juillet). Jeudi, le sélectionneur a dévoilé sa liste pour les premiers matchs de la Ligue des Nations contre la Norvège (vendredi prochain à Toulouse) et l'Islande (le 25 juin au Mans).

Un groupe de 23 joueuses, similaire à celui qui sera aligné pour l'Euro. « C'était une volonté que j'avais exprimée au président dès le début. Je veux travailler avec un groupe de 20 joueuses plus 3 gardiennes », a-t-il déclaré au siège de la FFF à Paris. Nommé l'été dernier pour remplacer Hervé Renard, dont il était l'adjoint, Bonadei a eu l'opportunité de profiter de quatre matchs amicaux (Jamaïque, Suisse, Nigeria, Espagne) pour effectuer un maximum de tests, tant sur le plan effectif que sur le plan tactique. Cela lui a permis de clarifier la hiérarchie entre les gardiennes, notamment.Dans le cadre d'une opération séduction visant à attirer les fans de retour dans les stades et devant les écrans, l'équipe de France féminine se lance dans un projet ambitieux. « Je sais qui est la numéro 1 dans mon esprit, je lui annoncerai la semaine prochaine. Il n'y aura pas d'alternance contre la Norvège et l'Islande », a-t-il annoncé concernant le poste de gardienne. Constance Picaud (Fleury) semble occuper la première place, suivie de Pauline Peyraud-Magnin (Juventus). Le système de jeu privilégié des Bleues devrait être le 3-4-3. « On a acquis de l'expérience sur ce schéma », a confirmé le sélectionneur, qui s'efforce de ne pas limiter ses joueuses à un schéma rigide. « Nous avons besoin d'un football attrayant, avec de la spontanéité », a-t-il rappelé. A Toulouse, entre 10 000 et 12 000 billets ont déjà été vendus. « Il faut que cela fasse boule de neige et qu'il y ait de plus en plus de monde dans les stades afin de monter en puissance jusqu'à l'Euro », a exhorté Bonadei.





