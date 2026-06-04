Bon plan : le Samsung Galaxy S25 FE en promotion, un smartphone premium à prix réduit

Le Samsung Galaxy S25 FE bénéficie d'une promotion temporaire, offrant les caractéristiques d'un haut de gamme à un prix plus accessible. Découvrez les spécifications techniques, les performances photo et vidéo, ainsi que les options de financement pour ce modèle équipé d'Android 16, d'un écran AMOLED 120 Hz et d'une batterie longue durée.

Vous lorgnez sur les smartphones Samsung, mais vous redoutez la facture ? Ce bon plan repéré chez un marchand bien connu pourrait bien tout changer : le Samsung Galaxy S25 FE profite d'une promotion, qui vous donne accès à des fonctions haut de gamme pour un tarif raisonnable.

Le Samsung Galaxy S25 FE embarque les ingrédients essentiels d'un smartphone premium en 2026 : un grand écran AMOLED de 6,7 pouces, un processeur Exynos 2400 à 10 cœurs, un triple module photo avec un capteur principal de 50 mégapixels, et une batterie de 4 900 mAh. Le tout fonctionne sous Android 16, avec l'interface One UI 8 et les fonctionnalités Galaxy AI intégrées.

Habituellement affiché à 749,99 euros, ce Samsung Galaxy S25 FE descend à un prix promotionnel attractif, rendant cette expérience premium plus accessible. L'écran Dynamic AMOLED 2X du Samsung Galaxy S25 FE, avec son taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz, garantit une fluidité parfaite. Sa compatibilité HDR10+ et Dolby Atmos sublime les couleurs, les contrastes et les sons de vos jeux, de vos films et de vos séries. Le triple module photo livre des clichés réussis dans tous les scénarios.

Portraits riches en détail grâce au capteur de 50 mégapixels, prises de vue larges avec l'ultra grand-angle, images rapprochées grâce au zoom optique x3… L'enregistrement vidéo grimpe jusqu'en 8K, une résolution digne des caméras professionnelles. La batterie de 4 900 mAh tient confortablement la journée, et la charge rapide 45 W via USB-C vous permet de repartir du bon pied en quelques minutes.

Enfin, la certification IP68 protège l'appareil contre la poussière et l'eau. Vous hésitez encore à craquer pour le Samsung Galaxy S25 FE ? Le règlement en plusieurs fois est disponible sur ce site, vous permettant d'étaler votre dépense et de vous faire plaisir l'esprit tranquille. Ce contenu a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV, indépendante de la rédaction de BFMTV.com.

Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer. BFMTV est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu'un de ses lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article





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