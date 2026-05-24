Bombardements en Kiev : Poutine promet une riposte militaire après une attaque contre un lycée

Des bombardements ont frappé Kiev, quelques jours après une attaque ukrainienne meurtrière contre un lycée dans une région occupée par la Russie. Des journalistes ont entendu plusieurs séries d'explosions et vu des balles traçantes fendre le ciel noir. L'armée ukrainienne a annoncé une attaque massive de missiles ennemis contre la capitale. Le président Zelensky a mis en garde contre une attaque russe imminente et massive contre le pays, appelant la population à 'agir avec responsabilité' et à se rendre dans les abris en cas d'alerte.

D'intenses bombardements frappent dimanche Kiev , selon des journalistes de l'AFP sur place, quelques jours après une attaque ukrainienne meurtrière contre un lycée dans une région occupée par la Russie .

Des journalistes de l'AFP dans la capitale ukrainienne ont entendu plusieurs séries d'explosions qui ont fait trembler les immeubles, et vu des balles traçantes fendre le ciel noir. Ils ont également entendu des tirs de mitrailleuse tentant vraisemblablement d'abattre un drone vrombissant au-dessus du centre-ville. Quelques heures plus tôt, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et l'ambassade des Etats-Unis à Kiev s'étaient inquiérés de la possibilité d'une frappe russe imminente contre le pays.

L'armée ukrainienne a annoncé, sur Telegram, que la capitale faisait l'objet 'd'une attaque massive de missiles ennemis'. Selon le chef de l'administration militaire de Kiev, Tymour Tktatchenko, au moins dix personnes ont été blessées. Selon le maire de Kiev, Vitali Klitschko, une école a été touchée dans le quartier de Shevchenkivsky, et une frappe 'à proximité' d'un autre établissement scolaire a entraîné le blocage, par des débris, de l'entrée d'un abri où sont réfugiés des habitants.

Une alerte aérienne a été déclenchée dans toute l'Ukraine. L'attaque contre la capitale mobilise 'des missiles de divers types et des drones', a indiqué l'armée ukrainienne. Le président Zelensky avait mis en garde samedi contre une attaque russe imminente et massive contre le pays.

'Nous voyons des signes de préparations pour une frappe combinée sur le territoire ukrainien, y compris Kiev, impliquant divers types d'armes', notamment le missile Orechnik de portée intermédiaire, avait-il déclaré, appelant la population à 'agir avec responsabilité' et à se rendre dans les abris en cas d'alerte. L'ambassade américaine à Kiev avait également 'reçu des informations concernant une attaque aérienne potentiellement importante qui pourrait survenir à tout moment', selon un communiqué sur son site internet.

L'armée russe a déployé l'Orechnik, son missile hypersonique le plus récent à capacité nucléaire, l'année dernière au Bélarus. Ce pays allié de Moscou est frontalier de trois Etats membres de l'Otan et de l'Union européenne - la Pologne, la Lituanie et la Lettonie - ainsi que de l'Ukraine.

Moscou a déjà employé l'Orechnik à deux reprises depuis le début de son invasion de l'Ukraine en février 2022: en novembre 2024 contre une usine militaire, et en janvier 2026 contre une usine aéronautique de l'ouest de l'Ukraine, près des frontières de l'Alliance atlantique. Dans les deux cas, les missiles n'étaient pas chargés d'ogives nucléaires.

Le président russe Vladimir Poutine avait promis une réponse militaire après une frappe de drones ukrainiens dans la nuit de jeudi à vendredi des bâtiments éducatifs de Starobilsk, dans la région ukrainienne de Lougansk (est) occupée par Moscou, qui a fait au moins 18 morts et plus de 40 blessés. Kiev a démenti avoir visé des cibles civiles et a affirmé avoir frappé une unité russe de drones stationnée dans la région.

Le président Zelensky a appelé la communauté internationale à faire 'pression' sur la Russie pour la dissuader d'une telle attaque et prévenu que l'Ukraine 'répondra entièrement et de manière égale à chaque frappe russe'





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