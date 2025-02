Bolton Critique de Trump après les Négociations avec Poutine

John Bolton, l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, a vivement critiqué l'ex-président dans un entretien accordé à CNN, accusant Trump de céder aux exigences de Poutine pendant les récentes négociations. Bolton affirme que les contours d'un futur plan de paix semblent avoir été rédigés par le Kremlin et que Poutine attendait de négocier avec Trump, qu'il considérait comme plus susceptible de lui accorder des concessions.

John Bolton , l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump , a vivement critiqué l'ex-président dans un entretien accordé à CNN le jeudi 13 février. Selon lui, le Kremlin célèbre les récentes négociations, les considérant comme une victoire éclatante. Bolton affirme que Trump a effectivement cédé aux exigences de Poutine avant même que les négociations n'aient véritablement commencé.

Il s'alarme du fait que les contours d'un futur plan de paix semblent avoir été rédigés par le Kremlin, Poutine souhaitant négocier uniquement avec Trump, qu'il considère comme plus propice à ses intérêts. « Poutine ne veut pas négocier avec Zelensky. Il veut négocier avec Trump parce qu'il pense qu'il obtiendra plus de résultats de lui. Et il a raison », déplore l'ancien ambassadeur à l'ONU sous la présidence de George W. Bush. Bolton souligne que Poutine a remporté une victoire majeure contre les États-Unis, l'OTAN et l'Ukraine cette semaine et qu'il a attendu de négocier avec Trump, persuadé d'obtenir un meilleur accord.Bolton avait prévenu à plusieurs reprises que Trump favoriserait la Russie dans les négociations entre Zelensky et Poutine. Il s'est aussi exprimé sur X, affirmant que les dommages causés aux intérêts sécuritaires des États-Unis s'étendront bien au-delà de l'Europe centrale, et que les adversaires des États-Unis au Moyen-Orient et dans la région indo-pacifique pourront en tirer profit. Il considère que c'est inacceptable de laisser la Russie attaquer la souveraineté de l'Ukraine, de recruter des ennemis comme la Corée du Nord pour l'aider et de trahir les Ukrainiens en acceptant la perte de leur territoire et la garantie de sécurité de l'OTAN. Il appelle les dirigeants américains à soutenir fermement l'Ukraine et tous les alliés de l'OTAN qui restent aux côtés de Kiev.L'ancien conseiller à la sécurité nationale est connu pour ses critiques acerbes envers Trump, qu'il avait pourtant servi entre avril 2018 et septembre 2019. Il avait déjà publié un livre en 2020 pour démanteler la politique du président et s'était récemment déclaré menacé par l'Iran. Il avait demandé la protection réservée aux hautes personnalités, qui lui avait été retirée par le nouveau président élu.





