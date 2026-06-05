Les forces de l'ordre boliviennes ont libéré un axe routier vital pour l'approvisionnement de La Paz et d'El Alto, alors que le président Rodrigo Paz envisage de décréter l'état d'exception pour mettre fin aux barrages routiers qui paralysent le pays depuis plus d'un mois. La crise politique et économique s'intensifie avec des accusations mutuelles entre le gouvernement et l'opposition, notamment l'ancien président Evo Morales, et une intervention diplomatique américaine.

La police et l'armée boliviennes ont mené vendredi une opération pour débloquer une route stratégique au sud de La Paz, un axe vital pour l'approvisionnement en nourriture de La Paz et d'El Alto.

Ces deux villes, asphyxiées par plus d'un mois de manifestations réclamant la démission du président Rodrigo Paz, subissent de graves pénuries de nourriture, de médicaments et de carburant en raison des barrages routiers installés à travers le pays. Le président, au pouvoir depuis six mois, s'apprête à décréter l'état d'exception afin de renforcer l'usage de la force militaire pour lever les barrages maintenus par des paysans, des ouvriers et d'autres secteurs sociaux.

En attendant l'autorisation du Parlement, les forces de l'ordre ont dégagé les débris obstruant la route de Carreras, permettant ainsi la reprise des transports. Avant cette réouverture, des centaines de personnes devaient parcourir plusieurs kilomètres à pied pour se procurer des vivres dans les communautés agricoles voisines. Rodrigo Paz s'est rendu sur place après l'opération, conduit par son nouveau ministre de la Défense Ernesto Justiniano, et a réitéré son appel au dialogue plutôt qu'à la confrontation.

Le président accuse l'ancien chef de l'État de gauche Evo Morales (2006-2019) d'orchestrer les manifestations et de les financer avec de l'argent du narcotrafic dans le Chapare, son bastion politique. Il a déclaré qu'Evo Morales utilise le peuple comme un marchepied pour se défendre de ses problèmes judiciaires, notamment un mandat d'arrêt dans une affaire présumée de traite de mineure, ce que l'ancien président rejette.

Sur le plan international, le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth a affirmé sur X que les États-Unis suivaient de près la situation et que la Bolivie ne devait pas permettre le retour d'une domination narco-terroriste dans la région. Evo Morrison a répliqué en accusant les États-Unis d'utiliser le discours du narco-terrorisme pour stigmatiser la contestation sociale et discréditer les revendications légitimes.

Les manifestants, qui regroupent paysans, ouvriers, mineurs, transporteurs et enseignants, réclament une issue à la pire crise économique du pays depuis quarante ans et désormais la démission du président. Parallèlement, un paragraphe isolé aborde des questions d'adaptation au dérèglement climatique à travers des exemples mondiaux, mais ce passage semble étranger au reportage sur la Bolivie et pourrait relever d'une erreur de collage ou d'un contenu éditorial séparé





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