Boeing livre 524 avions commerciaux sur les dix premiers mois de 2026

Boeing a livré 524 avions commerciaux sur les dix premiers mois de 2026, en hausse de 6,29 %, tandis que le 737 MAX reste freiné par un manque d'ailes.

Boeing a annoncé mardi avoir livré 524 avions commerciaux sur les dix premiers mois de l'année 2026, soit une hausse de 6,29 % sur un an. Le constructeur aéronautique américain, dont le siège se trouve à Seattle dans le nord-ouest des États-Unis, a livré 395 exemplaires de son monocouloir 737 MAX depuis le début de l'année.

Sur le seul mois d'octobre, Boeing a livré 49 appareils, dont 32 exemplaires du 737 MAX, son avion le plus vendu. Un an plus tôt, l'avionneur avait livré 53 avions au total, dont 39 exemplaires du 737 MAX.

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Livraisons Boeing : 395 exemplaires du 737 MAX

Le 737 MAX reste le principal moteur des livraisons du constructeur. En octobre, les compagnies américaines Southwest Airlines et United Airlines ont été les mieux loties, en réceptionnant respectivement neuf et huit exemplaires de ce modèle.

Le reste des livraisons d'octobre comprend onze 787 Dreamliner, deux 777 en version cargo, trois 767 et un 737 NG. Ce panorama mensuel complète les chiffres cumulés publiés par Boeing sur les dix premiers mois de l'année.

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Kelly Ortberg explique le retard du 737 MAX

Le PDG Kelly Ortberg a indiqué que la production de 52 exemplaires du 737 MAX par mois ne sera pas atteinte avant le second semestre 2027. Ce calendrier a été présenté lors de la publication des résultats du troisième trimestre, le 27 octobre.

Kelly Ortberg a justifié ce décalage par un manque d'ailes, qui ne permet pas de stabiliser correctement la cadence actuelle de 47 exemplaires par mois. En conséquence, les livraisons de ce best-seller devraient se situer un peu en dessous de la cible de 500 exemplaires en 2026.

Commandes Boeing et carnet de 6.979 avions

Boeing a annoncé mercredi avoir reçu en octobre des commandes portant sur 165 appareils, un chiffre identique en brut et en net d'annulations et de conversions. Le loueur irlandais Avolon figure en tête avec 140 exemplaires du 737 MAX, tandis que quinze 787 Dreamliner ont également trouvé preneurs en octobre.

Depuis le début de l'année, Boeing a engrangé 828 commandes brutes et 851 commandes nettes d'annulations et de conversions, contre 847 commandes nettes sur les dix premiers mois de l'année précédente. À fin octobre 2026, le carnet de commandes cumulait 6.979 avions commerciaux, soit l'équivalent de plus de 612 milliards de dollars, dont 4.654 appareils de la famille 737.

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Impact des livraisons sur les compagnies aériennes

Le retard de cadence du 737 MAX pèse directement sur les transporteurs qui attendent ces appareils, à commencer par Southwest Airlines et United Airlines. Avec une cible d'un peu moins de 500 exemplaires pour 2026, le calendrier de livraison de ce modèle reste un point de suivi pour les compagnies clientes.

La prochaine échéance clé annoncée par Boeing concerne la montée en cadence du 737 MAX, attendue au second semestre 2027 pour atteindre 52 exemplaires par mois. D'ici là, le constructeur devra stabiliser sa production d'ailes pour tenir son rythme actuel de 47 exemplaires mensuels.