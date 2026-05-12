Boeing enregistre sa plus forte croissance en commandes commerciales en 12 ans

Le constructeur aéronautique américain Boeing a reçu des commandes nettes pour 284 avions commerciaux entre janvier et avril, sa plus forte croissance en douze ans pour cette période. Les meilleures commandes ont été les avions rack 737MAX, les avions rack Dreamliner et le prochain programme de gros porteur 777X.

Le constructeur aéronautique américain Boeing a reçu des commandes nettes pour 284 avions commerciaux entre janvier et avril, son meilleur total en douze ans pour cette période, selon les données publiées mardi sur son site internet.

Sur les quatre premiers mois de l'année 2025, le groupe avait affiché des commandes nettes pour 291 avions sur les quatre premiers mois de l'année. De janvier à avril 2026, il avait reçu 261 commandes nettes. Pour le seul mois d'avril 2026, Boeing a engrangé 136 commandes (identique en brut et en net), contre seulement huit brutes (40 nettes) un an plus tôt.

De janvier à avril 2025, le carnet de commandes atteignait 6.814 avions à fin avril, soit l'équivalent de plus de 600 milliards de dollars. L'avionneur a livré 47 appareils au total sur le mois dont 34 exemplaires du 737 MAX, son avion le plus vendu. United Airlines a été la compagnie la mieux lotie avec six exemplaires, tout comme la société de leasing CDB leasing, et devant American Airlines (4 exemplaires).

Entre janvier et avril, Boeing a livré 190 avions, ce qui est supérieur de 10% à la même période de 2025. C'est neuf exemplaires de plus que son concurrent Airbus sur la même période





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