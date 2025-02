Bochum humilie Dortmund et s'envole provisoirement de la dernière place

Le Bochum, dernier classé, a remporté une victoire éclatante 2 à 0 contre le Borussia Dortmund, qui continue de sombrer dans la crise. Cette défaite aggrave la situation du club, qui n'a toujours pas remporté de match en championnat depuis l'arrivée de Niko Kovac. Le Bochum se détache provisoirement de la dernière place du classement, tandis que Stuttgart perd l'occasion de monter dans le classement.

Ce samedi, le Bochum , dernière équipe du classement, a infligé une nouvelle défaite au Borussia Dortmund , déjà en pleine crise, en l'emportant 2 à 0. Ce résultat aggrave davantage la situation du club, qui n'a toujours pas remporté de match en championnat depuis l'arrivée de son nouvel entraîneur, Niko Kovac .

Les joueurs de Dortmund, malgré une domination globale en première période, ont montré une grande fragilité défensive et ont fini par céder face à une équipe de Bochum audacieuse et déterminée. L'ouverture du score a été le fruit d'une erreur de marquage de l'Autrichien Marcel Sabitzer, qui a laissé Philipp Hofmann dans les airs face au but. Hofmann a profité de l'opportunité en dribblant sans problème la défense de Dortmund et en tirant directement dans les filets. Georgios Masouras a ensuite doublé la mise deux minutes plus tard, profitant d'une énorme erreur de Niklas Süle qui a envoyé le ballon directement dans les pieds de son adversaire. Masouras a ensuite lobé le gardien Gregor Kobel pour marquer un but facile et donner une avance confortable au Bochum. Malgré la victoire convaincante contre le Sporting (3-0) en Ligue des champions en milieu de semaine, cette défaite, la neuvième en championnat cette saison, plonge Dortmund plus profondément dans la crise. Le club reste bloqué à la onzième place du classement. En revanche, le Bochum, grâce à cette victoire, s'éloigne provisoirement de la dernière place de Bundesliga avant le match entre Francfort et Holstein Kiel. Le VfB Stuttgart, qui a subi une défaite à la fin du match contre Wolfsburg (1-2), a manqué l'occasion de se hisser à la quatrième place.





