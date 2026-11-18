Le réseau BNI du Pays de Redon génère plus de 13 millions d'euros de chiffre d'affaires depuis 2013. Découvrez le fonctionnement structuré de ce club d'entrepreneurs.

Le réseau d'affaires BNI du Pays de Redon réunit une vingtaine de chefs d'entreprise issus de divers secteurs chaque semaine pour dynamiser leurs activités commerciales. La réunion hebdomadaire s'est tenue ce jeudi 12 novembre 2026 à 7 heures 15 dans les locaux de Redon Escape, avec Jérémie Moineau et Maher Antoy.

Un mécanisme structuré de recommandations d'affaires

Les trois lettres de l'acronyme BNI signifient Business Network International, un réseau mondial comptant 11 000 groupes dans 76 pays et réunissant 340 000 dirigeants. Le principe repose sur des réunions très structurées se déroulant de 7 heures à 9 heures avant le travail. Chaque membre dispose de moins d'une minute pour présenter son activité avec précision.

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L'objectif central est de générer des recommandations entre les membres. La méthode fonctionne selon le socle fondamental : qui donne, reçoit. Une recommandation correspond à la mise en relation directe entre un membre du groupe et une personne extérieure ayant un besoin spécifique à satisfaire. Ce système permet de qualifier les leads et de convertir les prospects en clients payants.

Depuis 2013, le chiffre d'affaires généré par le groupe BNI de Redon dépasse les 13 millions d'euros. Selon Maher Antoy, directeur consultant du club, cet investissement humain et temporel équivaut à la création de 130 emplois à l'année sur le territoire local. Les résultats concrets justifient l'effort fourni par les participants chaque semaine.

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Cinq niveaux de recommandations pour maximiser le business

Le réseau BNI distingue officiellement cinq niveaux de recommandations pour mesurer l'engagement et la profondeur des interactions entre les entrepreneurs. Le premier niveau est le plus simple et consiste à échanger des coordonnées téléphoniques ou électroniques.

Le second niveau implique l'échange d'une plaquette d'entreprise pour fournir des détails écrits. Le troisième niveau demande le partage d'une expérience orale en mettant en avant les points forts de son activité professionnelle. Ces étapes préliminaires sont essentielles pour établir une confiance initiale entre les parties.

Le quatrième niveau consiste en un appel téléphonique ou l'organisation d'une première rencontre physique. Le cinquième niveau, considéré comme le plus abouti, est la présentation en personne devant le recommandé et le recommandant. Ce dernier niveau est crucial car il permet de valider la qualité de la recommandation avec une présence tangible.

Les participants notent que 95 % du travail commercial reste à effectuer après la simple mise en relation. Le rythme et la récurrence des réunions permettent aux adhérents de progresser significativement dans leur prise de parole en public. Cette pratique régulière rebooste la confiance et aide les entrepreneurs à aller de l'avant dans leur développement.

Diversité des métiers et interconnexion professionnelle

Le club BNI du Pays de Redon réunit actuellement vingt membres de corps de métier complémentaires pour éviter la concurrence interne. Les professions représentées incluent couvreurs, plaquistes, carreaux, experts en climatisation et chauffage, maîtres d'œuvre et spécialistes du marketing audiovisuel.

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La liste des membres actifs comprend également des techniciens en événementiel vidéo et son, des cuisinistes et spécialistes de l'aménagement intérieur, des assureurs et des comptables. On y trouve aussi des peintres, des vendeurs de revêtements muraux, des médiatrices linguistiques et interculturelles, ainsi que des coachs d'entreprise.

Le groupe complète sa diversité avec des consultants d'entreprise, des experts en design de marque, des entreprises d'informatique et des spécialistes de la mutuelle santé. Maher Antoy précise que le club recherche continuellement des professionnels pour compléter le groupe et développer davantage de contrats entre les adhérents.

Formation continue et vision économique à long terme

Il n'y a pas d'école unique pour former les chefs d'entreprise, car l'apprentissage se fait principalement sur le tas. Les réunions structurées servent donc de terrain d'entraînement régulier pour perfectionner les compétences relationnelles et commerciales de chaque membre. Jérémie Moineau, président du club pour six mois, compare cette pratique à l'entraînement des sportifs de haut niveau.

En parallèle des réunions matinales hebdomadaires, les adhérents participent à des formations, des ateliers et des moments de convivialité pour renforcer les liens. Le club permet aux adhérents d'être interconnectés de manière efficace grâce à une méthode stricte de recommandation d'affaire.

Des liens forts se tissent sur le long terme entre chaque membre, créant un écosystème professionnel résilient. L'une des maximes officielles du réseau rappelle : si tu oublies de te préparer, prépare-toi à être oublié. Cette philosophie motive les entrepreneurs à maintenir un engagement constant dans leur développement professionnel et commercial.