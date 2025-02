Blue Origin se Réstructure : Licenciements Massifs et Ambition Lunaire

Blue Origin, la société aérospatiale de Jeff Bezos, annonce un plan de restructuration impliquant des licenciements importants. L'objectif vise à augmenter la cadence de lancement et à se concentrer sur des projets futurs ambitieux, notamment une mission lunaire.

La société aérospatiale de Jeff Bezos , Blue Origin, s'apprête à réaliser une restructuration importante en licenciant un nombre important de ses employés. À ce jour, aucune entreprise privée n'a réussi à rivaliser avec SpaceX dans son secteur. Cependant, Jeff Bezos aspire à rattraper son retard dans les années à venir grâce à Blue Origin, qui a déjà remporté un succès retentissant avec son premier décollage réussi.

Les employés de Blue Origin ont connu des moments de grande excitation suite au lancement réussi de Blue Origin en janvier, mais ils ont également été confrontés à une nouvelle réalité avec l'annonce d'un vaste plan de licenciement en février. Face à cette situation, la direction a décidé de procéder à un remaniement de ses effectifs. Près de 1000 postes, soit environ 10% de la main-d'œuvre totale, pourraient être supprimés. Ces licenciements toucheront de nombreux départements, tels que l'ingénierie, la gestion de projets, la recherche et le développement, ainsi que les postes de direction générale. L'objectif annoncé par la direction est de se positionner pour l'avenir en augmentant « sa production et sa cadence de lancement avec rapidité, détermination et efficacité pour ses clients ». Les premiers licenciements auraient déjà été effectués. Il est important de noter que, selon un email du patron de Blue Origin, David Limp, auquel on a eu accès, ces licenciements ne signifient pas que l'entreprise abandonne ses plans d'embauche. Au contraire, David Limp a indiqué que Blue Origin continuerait à embaucher des centaines de nouveaux employés. Parmi les projets phares de l'entreprise aérospatiale pour 2025 figure l'envoi d'un atterrisseur non habité sur la Lune.





