Bloquages lycées et manifestation du 5 novembre : la position du gouvernement

La rentrée de Toussaint a vu des milliers de lycées bloqués. Laurent Nuñez et Emmanuel Macron répondent aux tensions avec des propositions de dialogue et des mesures économiques.

La rentrée des vacances de la Toussaint en France a été marquée par une nouvelle vague de blocages dans l'enseignement secondaire. Entre 40 établissements selon le ministère de l'Éducation nationale et jusqu'à 169 lycées selon l'Union syndicale lycéenne ont été paralysés. Cette mobilisation s'inscrit dans un contexte de colère sociale persistante, alors que les organisations étudiantes appellent à une journée de mobilisation interprofessionnelle nationale le 5 novembre pour le pouvoir d'achat.

Dialogue et moyens de maintien de l'ordre

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a précisé lors d'une audition par la commission d'enquête des lois le 17 octobre qu'il ne renoncerait à aucun moyen intermédiaire pour assurer le maintien de l'ordre. Le responsable a justifié le recours à des outils comme les grenades et les gaz lacrymogènes en affirmant que les policiers en ont besoin pour se défendre lorsqu'ils sont pris à partie par des manifestants.

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De son côté, le ministre de l'Éducation nationale Sébastien Lecornu a indiqué sa volonté d'engager de nouvelles discussions. Il s'est déclaré prêt à rencontrer à nouveau les représentants des lycéens dès la semaine suivante. Cette approche vise à trouver des solutions face aux blocages qui perturbent la scolarité des élèves dans plusieurs régions du pays.

Anticipation sécuritaire à Paris

La préfecture de police de Paris a prévu une mobilisation importante pour la journée du mardi 5 novembre. Les services de renseignements anticipent la présence de 15 000 à 30 000 personnes dans les rues de la capitale. Cette projection repose sur l'appel des organisations étudiantes franciliennes, notamment l'Interfac Île-de-France et la coordination régionale étudiante.

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La logistique de la manifestation reste incertaine sur le plan juridique. Lundi, la préfecture avait interdit le parcours initialement prévu du Panthéon jusqu'aux abords du Medef, jugeant qu'il était incompatible avec les contraintes de sécurité. Un itinéraire alternatif entre la porte de Charenton et la porte de Montreuil a été proposé mais contesté devant le juge administratif.

Contexte politique et économique

Parallèlement aux tensions sociales, le président de la République Emmanuel Macron a cherché à rassurer les Français sur le plan économique. Dans une publication sur le réseau social X, il s'est félicité du début de la baisse des prix du carburant. Le président a attribué cette évolution positive à des solutions concrètes qui, selon ses dires, commencent à porter leurs fruits.

Les organisations de jeunesse, telles que l'Union syndicale lycéenne, jugent ces annonces gouvernementales insuffisantes. Décidées à ne rien lâcher, elles maintiennent leur appel à des blocages massifs des universités et des lycées. Cette mobilisation prépare le terrain pour la grande journée interprofessionnelle de jeudi, centrée sur l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages.