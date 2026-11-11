Blocus des lycées : Olivier Baufreres alerte sur l'intensification de la violence

Olivier Baufreres, secrétaire général du SNPDEN, dénonce l'escalade de la violence dans les établissements scolaires. Analyse des enjeux et des réactions syndicales face aux blocages.

Olivier Baufreres, secrétaire général du syndicat National des Personnels de Direction de l'Éducation nationale ( SNPDEN) et proviseur du lycée Joseph Talma, a formulé une mise en garde urgente concernant la situation actuelle au sein des établissements secondaires. Selon ses observations directes, les incidents se multiplient et leur gravité ne cesse d'augmenter, créant un climat d'insécurité durable pour le personnel et les élèves.

Escalade de la violence dans les établissements

L'alerte lancée par Olivier Baufreres met en lumière une tendance inquiétante où les faits violents s'intensifient progressivement. Cette aggravation constante des actes de blocage et d'intimidation pose un problème structurel majeur pour le fonctionnement normal de l'enseignement. Les proviseurs et les équipes de direction sont confrontés à une réalité quotidienne de plus en plus difficile à gérer sans compromettre la sécurité des personnes.

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Réactions des syndicats de direction

Bruno Bobkiewicz, également secrétaire général du syndicat des personnels de direction de l'Éducation nationale, a tenu à rappeler avec fermeté que les membres du corps enseignant et administratif ne se lèvent pas chaque matin dans l'idée de subir des agressions physiques ou verbales. Sa réponse aux questions d'Alexandre Le Mer souligne la nécessité absolue de protéger ceux qui assurent la continuité pédagogique et administrative des établissements scolaires publics.

Conflit entre droit de manifester et droit de travailler

Marc Sanchez a intervenu pour nuancer le débat en affirmant qu'il est impératif de respecter simultanément le droit de manifester et le droit de travailler des entreprises ainsi que des institutions publiques. Cette position cherche à établir un équilibre fragile entre l'expression légitime du mécontentement social et la garantie fondamentale du service public de l'éducation. La coexistence de ces deux droits fondamentaux reste le point de friction central des négociations actuelles.

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Conséquences économiques et sociales

Denis Ferrand a souligné que l'augmentation des coûts salariaux devient de plus en plus lourde à supporter pour les employeurs, ce qui impacte indirectement la capacité des structures à maintenir des conditions de travail sûres. Francis Pousse, président national des distributeurs de carburant et d'énergie nouvelle chez Mobilians, a ajouté que les petites fournisseurs locaux n'ont pas encore reçu le stock stratégique, illustrant les tensions logistiques parallèles. Ces éléments conjugués montrent une pression économique croissante sur tous les secteurs de la société française.

Impact sur la sécurité publique et l'assurance

Axel Ronde a exprimé une préoccupation majeure concernant les jets de cocktails molotov, déclarant qu'il existe une volonté manifeste de tuer des gendarmes et des policiers sur le terrain. Cette escalade dans l'ultraviolence force les autorités à renforcer les dispositifs de protection civile. Parallèlement, Olivier Moustacakis a admis que cette situation entraînera inévitablement une inflation des contrats d'assurance pour les biens et les personnes, reflétant le coût réel de l'instabilité sociale actuelle.