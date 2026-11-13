Le gouvernement dénonce des violences orchestrées par des élus LFI et des parents lors des blocages lycéens, avec 40 témoignages de complicités et l'usage de mortiers d'artifice.

L'information révèle une détérioration majeure de la situation dans les établissements scolaires français depuis la reprise des cours. Sur les deux cents lycées qui demeurent encore paralysés, cinquante font l'objet de blocages systatiques caractérisés par des actes violents répétés. Ces incidents ne sont plus spontanés mais répondent à une organisation méthodique, transformant ce qui était initialement un mouvement de contestation étudiante en une mobilisation d'émeutes urbaines structurées.

Complicités avérées et implications de LFI

Quarante cas précis de témoignages de complicités ont été remontés aux autorités compétentes depuis le début de la semaine. Ces preuves impliquent des professeurs, des parents d'élèves et des élus locaux de La France Insoumise (LFI) ainsi que des syndicalistes. Le gouvernement considère désormais que ce mouvement a perdu toute légitimité liée aux revendications initiales des lycéens pour basculer vers des actes de vandalisme et d'intimidation. L'exécutif a donc décidé de demander une saisine systématique de la justice afin de mettre un terme à ces violences près des lycées.

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Organisation des violences et financement

Les mécanismes de ces blocages reposent sur des actions coordonnées par des adultes extérieurs ou intérieurs aux établissements. Des syndicalistes proches de La France Insoumise et des élus locaux insoumis sont soupçonnés d'avoir organisé la distribution de mortiers d'artifice aux lycéens depuis des voitures au petit matin. À Paris, une particularité est relevée par l'exécutif : ce sont les parents qui mènent la danse. Des cagnottes en ligne ont été ouvertes spécifiquement pour acheter ces engins pyrotechniques, dont la sophistication augmente avec l'ajout de trépieds pour une meilleure visée.

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Menaces contre le personnel éducatif

Le personnel de l'Éducation nationale, incluant les professeurs, les CPE et les directeurs, est systématiquement visé car il incarne l'autorité de l'État. Des cas extrêmes sont documentés, comme un professeur refusant de faire cours en distanciel pour ne pas "casser le mouvement" ou un autre restant à l'écart de sa classe devant la présence de policiers. Une proviseure a même porté plainte pour des menaces de mort visant un élu de La France Insoumise. Des pions et d'autres personnels structureraient également les blocages depuis l'intérieur même des établissements.

Impact concret sur la vie scolaire

Cette dynamique de terreur ne touche qu'une infime minorité d'acteurs, soit environ une dizaine de lycéens meneurs par établissement, mais elle paralyse la majorité silencieuse. Les engins pyrotechniques, parfois montés sur trépieds, sont introduits à l'intérieur des établissements scolaires, créant un climat d'insécurité généralisé. La transformation du mouvement en émeutes urbaines orchestrées par des tiers impose une réponse judiciaire ferme et une vigilance accrue de la part des autorités éducatives et policières.