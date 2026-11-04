Blocage lycée des Iris Lormont : le père conteste l'agression du proviseur

Thierry Malewicz porte plainte pour agression suite au blocage du lycée des Iris. Le père de l'élève mis en cause nie toute volonté d'attaquer. Analyse des faits.

Les événements se sont déroulés ce mardi matin devant l'entrée du lycée des Iris à Lormont. Cette localisation précise a été le théâtre d'une altercation sérieuse impliquant la direction de l'établissement. L'incident s'est produit dans un contexte de tensions récurrentes au sein de la communauté éducative locale.

Détails du blocage et de la chute

Le proviseur du lycée des Iris à Lormont, Thierry Malewicz, a été violenté et poussé à terre ce mardi matin dans le cadre d'un blocage de l'établissement à nouveau tendu. Ce jour-là, des lycéens de l'établissement et d'autres jeunes d'établissements voisins ou extérieurs procèdent à un nouveau blocage en cadenassant le portail d'entrée et en mettant le feu à des poubelles et des meubles. En marge de cette action, le proviseur du lycée est tombé par terre, ce qui lui a provoqué des contusions à la tête et au dos.

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La violence de la situation a poussé le chef d'établissement à porter plainte dans l'après-midi. Une enquête immédiate a été lancée pour clarifier les circonstances exactes de cette chute. Un élève de son lycée, âgé de 17 ans, a été identifié comme ayant été mis en cause mardi 3 novembre au cœur du blocage du lycée des Iris à Lormont. Cet adolescent a été entendu par la police ce mercredi.

Défense de la famille de l'élève

Le père du jeune de 17 ans, élève du lycée des Iris à Lormont et entendu ce mercredi par la police, tient à défendre une autre version des faits survenus ce mardi. Il contacte les médias pour apporter une version différente de ce qui s'est passé, contestant ainsi les accusations d'agression délibérée. Il affirme que son fils n'a aucune intention d'être violent.

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" Mon fils n'est ni un casseur, ni un violent ", le père du jeune placé en garde à vue conteste les faits. Il déclare que " Au moment des faits, un mouvement de foule et un climat de tension étaient présents ". Selon le témoignage recueilli par le père, " Le proviseur s'est dirigé vers lui et a établi un premier contact physique en le touchant. Mon fils lui a alors également touché le bras. "

Le récit familial poursuit en affirmant que " C'est à ce moment-là qu'il a trébuché et, en perdant l'équilibre, a entraîné le proviseur dans sa chute. Mon fils est également tombé au sol. " Le père insiste sur l'absence de malveillance en précisant que l'élève de terminale, après s'être relevé, est allé vers le proviseur pour expliquer qu'il n'avait absolument pas eu l'intention de le faire tomber ni de l'agresser.

Positions institutionnelles et suites données

La direction de l'établissement et l'administration éducative maintiennent leur soutien à la hiérarchie scolaire. Le Recteur renouvelle toute sa confiance envers le proviseur qui s'est beaucoup mobilisé depuis le début du mouvement pour la protection de ses élèves et de ses personnels, y compris ce mardi. Cette déclaration officielle montre la solidarité de l'institution face aux incidents.

Parallèlement, des mobilisations extérieures à l'incident direct continuent de se manifester. Une vingtaine de parents d'élèves s'était donné rendez-vous ce mercredi 4 novembre pour assurer la possibilité aux élèves d'entrer dans le lycée bordelais à nouveau bloqué depuis le retour des vacances. Ils affirment continuer leur mobilisation, eux aussi concernés par les troubles à l'ordre public.

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L'enquête judiciaire se poursuit sous l'égide du procureur. Le proviseur, qui ne souhaite plus s'exprimer, avait exposé ce mardi une agression violente délibérée. Les autorités laissent le processus judiciaire déterminer les responsabilités légales, tandis que le climat reste tendu dans les établissements scolaires de la métropole bordelaise.