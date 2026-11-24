Des agriculteurs de la Coordination rurale bloquent mardi les plateformes E.Leclerc de Castelnaudary et Avermes. Ils contestent les prix bas imposés aux producteurs et réclament une négociation directe avec Édouard Leclerc.

Des militants de la Coordination rurale ont organisé des actions de blocage ce mardi contre les plateformes logistiques du distributeur E.Leclerc situées à Castelnaudary dans l'Aude et à Avermes dans l'Allier. Ces agriculteurs dénoncent fermement la politique de prix bas imposée par la grande distribution, un modèle qu'ils jugent insoutenable pour la survie de leurs exploitations. Les manifestants exigent une rencontre immédiate avec Édouard Leclerc pour renégocier les conditions économiques de leurs ventes.

Actions de blocage aux plateformes logistiques

À Castelnaudary, une quarantaine de syndicalistes, accompagnés de deux tracteurs et de plusieurs autres véhicules, ont obstrué les accès au site de la Société coopérative d'approvisionnement Midi-Languedoc. Cette structure agit à la fois comme une centrale d'achat et une plateforme logistique régionale pour le groupe E.Leclerc. Les militants ont déposé de gros rochers sur les voies de circulation pour empêcher tout accès aux installations, paralysant ainsi l'activité de ce site stratégique pour la distribution.

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Situation similaire à Avermes, près de Moulins, où une cinquantaine d'agriculteurs et une dizaine de tracteurs bloquent également une plateforme logistique de l'enseigne. Selon Richard Ressot, vice-président de la Coordination rurale de l'Allier, aucune marchandise ne peut entrer ni sortir du site depuis la fin de la matinée. Sept départements participent à cette mobilisation coordonnée : l'Allier, le Puy-de-Dôme, la Loire, la Haute-Loire, le Rhône, le Cher et la Nièvre.

Revendications sur la répartition des valeurs

Éloi Nespoulous, président de la Coordination rurale pour la région Occitanie, s'exprime avec virulence devant le personnel du site de Castelnaudary. Il affirme que les agriculteurs subissent des coûts de production énormes et sont traités comme des citrons à presser. Selon lui, la publicité de l'enseigne qui promet de lutter contre la vie chère est une tromperie, car elle se fait en réalité au détriment des producteurs primaires.

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Les manifestants soulignent que sur un panier moyen de cent euros, seuls quatre à six euros reviennent à l'agriculteur. Cette répartition est qualifiée d'intolérable par les syndicalistes. Ils exigent que les millions d'euros engrangés par les industriels et les grandes et moyennes surfaces soient redistribués de manière plus équitable. La Coordination rurale réclame spécifiquement qu'Édouard Leclerc réduise ses marges pour permettre la pérennité des exploitations agricoles.

La contestation se déroule sous la surveillance des forces de l'ordre. Malgré la réception d'une délégation par la préfecture et les responsables du site à Avermes, les agriculteurs maintiennent leur occupation. Jean-Philippe Causse, coprésident de la Coordination rurale de l'Aveyron, a déclaré qu'ils ne partiront tant qu'Édouard Leclerc ne sera pas descendu s'expliquer publiquement sur ses méthodes de négociation commerciale.

Contexte des négociations annuelles

Ces actions s'inscrivent dans une période cruciale du calendrier agricole. Chaque année, du 1er décembre au 1er mars, les supermarchés et les fournisseurs de biens alimentaires mènent des négociations commerciales. Ces réunions déterminent les prix pratiqués en rayon pour les marques nationales, excluant généralement les marques propres des distributeurs. Les agriculteurs estiment régulièrement être lésés par ces processus de fixation des prix.

La mobilisation actuelle vise à attirer l'attention sur ces déséquilibres structurels. Les syndicalistes considèrent que le modèle actuel de négociation ne permet plus aux producteurs de couvrir leurs charges. Ils insistent sur la nécessité d'une correction immédiate des marges de la distribution pour assurer la viabilité économique de la filière agricole française face à la concurrence internationale et à la hausse des intrants.

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Réactions gouvernementales et horizon européen

Le contexte politique offre une fenêtre de dialogue immédiate. Le président de la République Emmanuel Macron recevra les syndicats et les représentants de la profession agricole ce mercredi. Cette audience interviendra alors que les débats sur le prochain budget européen sont en cours. La politique agricole commune dépendra directement des décisions budgétaires qui seront adoptées à Bruxelles.

Cette rencontre gouvernementale offre une occasion unique de porter la parole des agriculteurs bloqués. La Coordination rurale espère que cette audience permettra de faire le point sur la situation critique du secteur. Les syndicats comptent sur ces échanges pour influencer les orientations futures de la politique agricole et alimentaire nationale et européenne.