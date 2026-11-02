Blocage des lycées à Toulouse : nouvelle mobilisation prévue lundi 2 novembre

Blocage des lycées à Toulouse : plus de quinze établissements visés lundi 2 novembre à l'appel de l'Union syndicale lycéenne, malgré l'appel du recteur à reprendre les cours.

Le blocage des lycées à Toulouse reprend ce lundi 2 novembre, jour de rentrée après les vacances de la Toussaint. À l'appel de l'Union syndicale lycéenne, plus d'une quinzaine d'établissements toulousains doivent être bloqués, leurs représentants estimant que les propositions du gouvernement n'ont pas répondu à leurs attentes.

Alors que les vacances scolaires s'achèvent, la mobilisation dans les lycées reprend donc dans plusieurs établissements de la ville. Le mouvement suit en Haute-Garonne plusieurs semaines d'actions et de blocages, qui se sont déroulés avant les congés de la Toussaint.

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Une mobilisation lycéenne qui s'inscrit dans la durée

Les lycéens sont mobilisés depuis plus d'un mois pour obtenir de meilleures conditions d'études. Leur action dépasse toutefois ce seul sujet, puisqu'elle s'inscrit dans un mouvement social plus large contre la vie chère, relayé notamment par plusieurs syndicats.

Avant les vacances de la Toussaint, plus de deux semaines d'actions et de blocages ont été organisées dans les lycées de Haute-Garonne. Ces journées ont été marquées par des violences devant certains établissements, un élément qui a attiré l'attention des autorités et des familles.

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Plusieurs journées de mobilisation ont eu lieu depuis la reprise de l'automne. Une nouvelle journée d'action est d'ores et déjà annoncée pour le 5 novembre, ce qui laisse penser que le mouvement n'est pas près de s'arrêter.

Le recteur et les parents face aux blocages

Le recteur de l'académie de Toulouse, Karim Benmiloud, demande que les élèves retournent en cours. Il estime que les lycéens doivent retrouver le chemin des salles de classe pour poursuivre leur scolarité.

Certains collectifs de parents d'élèves appellent eux aussi à la reprise des cours. Plusieurs parents se disent prêts à empêcher le blocage de l'établissement lors de la rentrée du 2 novembre, afin de garantir l'accès aux cours à leurs enfants.

Cette position illustre les tensions qui entourent le mouvement, entre le droit de manifester des élèves et l'inquiétude des familles face à la perte de temps d'enseignement. Les responsables de l'académie et les parents cherchent ainsi à rétablir un fonctionnement normal des lycées.

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Les étudiants de SupAéro rejoignent le mouvement

La contestation ne se limite pas aux lycées. Les étudiants de SupAéro se mobilisent à leur tour, une première depuis 15 ans selon les informations relayées dans le cadre de ce mouvement.

Ces étudiants dénoncent le fait que les écoles d'ingénieurs ne seraient pas ouvertes à tous. Leur engagement élargit ainsi le débat sur l'accès aux formations d'élite, au-delà des seules revendications portées par les lycéens toulousains.

Le blocage des lycées à Toulouse reste donc à suivre dans les prochains jours, alors que de nouvelles actions sont annoncées et que le recteur continue d'appeler à la reprise des cours.