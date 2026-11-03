Blocage des lycées à Toulouse : mobilisation lycéenne et tensions policières

Tensions à Toulouse le 3 novembre entre lycéens mobilisés et forces de l'ordre. Deux interpellations et dégâts matériels signalés dans plusieurs établissements.

La mobilisation des lycéens à Toulouse a connu une dynamique plus modérée mardi 3 novembre, au lendemain des premières vacances scolaires. Si l'élan contestataire initial semble avoir marqué le pas, plusieurs établissements restent le théâtre de tensions significatives. Des blocages pacifiques mais tenaces continuent de perturber l'accès aux lycées centraux, tandis que des incidents plus violents ont été signalés ailleurs dans la ville, entraînant des interpellations et des dégâts matériels.

Dynamique de la mobilisation lycéenne

Les lycéens luttent principalement pour l'obtention de moyens humains supplémentaires et la rénovation de locaux jugés insalubres ou vétustes. Mercredi matin, l'entrée du lycée Ozenne, situé en plein centre-ville, demeurait fermée par les manifestations étudiantes. Contrairement aux débuts de la grève il y a plus d'un mois, les rassemblements étaient moins massifs, reflétant une certaine fatigue dans le mouvement de contestation. Cependant, la persistance des barrages indique que la contestation n'est pas achevée.

Also read Blocage des lycées à Toulouse : nouvelle mobilisation prévue lundi 2 novembre

Au lycée Déodat de Séverac, la situation a été plus tendue. Des feux de poubelles ont été allumés devant l'établissement, provoquant des dégâts significatifs. La Région Occitanie a confirmé que le portail et le bâtiment administratif avaient été endommagés par le feu et des jets de pierres. L'analyse complète de l'étendue des destructions est encore en cours, mais les images relayées sur les réseaux sociaux montrent une résistance physique des étudiants qui campent près des grilles.

Incidents et interventions policières

La violence a également caractérisé les scènes devant le lycée Bellevue. Des sources policières ont rapporté des tirs de mortiers d'artifice visant les forces de l'ordre présentes pour assurer la sécurité des lieux. Ces tirs ont déclenché des ripostes et ont contribué à une atmosphère de confrontation directe entre les manifestants et les agents de police. Ces actes ont conduit à l'interpellation de deux lycéens en fin de journée, dont l'un pour avoir lancé des projectiles.

Advertisement

La situation était tout aussi critique au lycée Toulouse-Lautrec. Une élève participante à un barrage filtrant pacifique a été arrêtée et placée en garde à vue. Les syndicats enseignants ont vivement dénoncé cette intervention, affirmant que la police a utilisé des lacrymogènes avant de repousser étudiants et enseignants vers les grilles de l'établissement. Une deuxième interpellation a été confirmée par la police pour un lycéen impliqué dans des jets de projectiles.

Réactions des syndicats et des étudiants

Les organisations syndicales CGT Éducation, SNES-FSU et SUD Éducation ont publié un communiqué de condamnation ferme. Elles dénoncent l'usage de la violence par les forces de l'ordre et expriment leur soutien total à la mobilisation lycéenne. Les syndicats exigent la libération immédiate de l'élève gardée à vue et le cessez-le-feu concernant la répression étudiante. Ils rappellent leur adhésion à la lutte pour une école plus égalitaire et de meilleures conditions de travail et d'études.

Au lycée Saint-Sernin, les entrées sont bloquées par des conteneurs et des slogans revendicatifs. Les étudiants, dont Ulysse, terminale, expliquent maintenir le blocage pour sensibiliser leurs pairs. Ils laissent entrer les internes et les étudiants en classes préparatoires, tout en bloquant les autres niveaux. Les jeunes protestataires ne sont pas satisfaits des promesses gouvernementales et préparent leur présence massive pour la manifestation nationale du 5 novembre.

Impact sur la mobilité toulousaine

Ces tensions ont directement impacté les transports en commun de la métropole toulousaine. La ligne T1 du tramway a été partiellement interrompue, perturbant les déplacements quotidiens des habitants. Parallèlement, plusieurs lignes de bus ont dû être déviées pour contourner les zones de blocage des lycées centraux. Cette logistique complexifiée souligne l'étendue de l'impact de la grève sur la vie citadine, bien au-delà du simple cadre scolaire.