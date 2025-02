Blocage de la route à Francheville contre la suppression de places de parking

Le gérant du restaurant La Chopinette à Francheville (Rhône) a organisé un blocage symbolique de la route mercredi matin pour protester contre la suppression de 30 places de parking par la Métropole de Lyon. Accompagné d'une centaine de personnes, il a mobilisé ses clients pour dénoncer l'impact négatif que cette décision aurait sur son établissement et le commerce local. Le projet de piste cyclable mis en avant par la Métropole a été vivement critiqué par le restaurateur qui ne voit aucun intérêt à son aménagement dans cet endroit.

Mercredi matin, une action symbolique a eu lieu à Francheville ( Rhône ) face à la menace de suppression de 30 places de stationnement par la Métropole de Lyon. Le gérant du restaurant La Chopinette, situé route de Bruissin, a décidé de bloquer la voie pendant 30 minutes pour protester contre cette décision. Une centaine de personnes ont participé à l'action, rassemblées autour d'un barbecue en plein milieu de la route, exprimant leur indignation.

« Je n'en suis pas propriétaire (des places de parking, NDLR), nous en sommes bien conscients, mais on a mené cette action pour préserver ces places qui existent depuis des années et qui sont, entre guillemets, quand même attachées à l’établissement et aux riverains », explique le gérant Yannis Rousseau à BFM Lyon.Le restaurateur n'est pas convaincu par le projet de la métropole, qui vise notamment à créer une piste cyclable à cet endroit. « Quand on voit le nombre de vélos qui passent tous les jours dans la rue, ça n'a aucun intérêt de poser des pistes cyclables à ces endroits-là », réagit-il. Craignant pour l'avenir de son établissement, repris en 2018, il redoute des conséquences désastreuses sur son activité. « Ça risque de tuer le commerce, comme cela a déjà été le cas dans le centre-ville de Lyon », alerte-t-il dans sa pétition lancée mardi 4 février. Un appel qui trouve un large écho, puisque la pétition a déjà recueilli plus de 4.000 signatures. « Nous demandons à la Métropole de Lyon de reconsidérer cette décision pour le bien de notre commerce et de la vie locale », plaide-t-il toujours dans sa pétition. Contactée, la métropole précise que ce projet souhaité par l'ancienne équipe municipale est désormais en suspens. Elle se dit prête à le réorienter en concertation avec la nouvelle mairie. La commune vient en effet d'élire sa nouvelle maire, Claire Pouzin, et une nouvelle équipe municipale. « Notre objectif reste de sécuriser et d'améliorer le confort des piétons et des cyclistes aux côtés de la mairie », indique la métropole.





BFMTV / 🏆 14. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Francheville Rhône Métropole De Lyon Places De Parking Blocage De La Route Protestation Restaurant Piste Cyclable Commerce Local

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Municipales anticipées à Francheville: l'ex-maire Michel Rantonnet annonce son soutien à Olivier Roche et...Après la démission du maire de Francheville, Michel Rantonnet, des élections municipales anticipées ont lieu le 26 janvier prochain. Ce dernier a annoncé soutenir Olivier Roche, candidat divers droite.

Lire la suite »

Élection municipale anticipée à Francheville: Claire Pouzin en tête à l'issue du premier tourLa candidate 'Ensemble pour Francheville', Claire Pouzin, est arrivée en tête du premier tour de l'élection municipale anticipée dans la commune, selon les résultats provisoires. Un second tour est prévu ce dimanche

Lire la suite »

Élection municipale anticipée à Francheville: Claire Pouzin (LR) l'emporte largement au second tourLe second tour de l'élection municipale de Francheville avait lieu ce dimanche 2 février. C'est la candidate des Républicains qui s'est imposée facilement.

Lire la suite »

Marseille: Martine Vassal veut installer le siège de la métropole à la place du tribunalL'élue propose le déménagement du siège de la métropole Aix-Marseille-Provence à l'emplacement de l'actuel tribunal dont les activités doivent déménager dans la future cité judiciaire.

Lire la suite »

Martine Vassal Propose de Transformer l'Ancien Tribunal de Marseille en Nouveau Siège de la MétropoleMartine Vassal, présidente de la Métropole et du Département de Marseille, annonce son intention de transférer le siège de la Métropole dans l'hypercentre après le déménagement des tribunaux vers Euroméditerranée.

Lire la suite »

Martine Vassal envisage de déménager le siège de la Métropole au palais de justiceLa présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, Martine Vassal, souhaite déplacer le siège de la Métropole au palais de justice lorsque celui-ci sera transféré dans la future cité judiciaire. Ce projet vise à compenser la baisse d'activité économique prévue avec le départ des tribunaux en rapatrieant 1500 personnes dans le centre-ville.

Lire la suite »